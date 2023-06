Bologna, assemblea cittadina per il clima: 18 giugno il termine per illustrare le proposte

Soggetti organizzati, formali e informali, in forma singola o aggregata, possono chiedere all’Assemblea cittadina di illustrare le proprie posizioni e idee rispetto al mandato ricevuto dal Consiglio Comunale di definire proposte e raccomandazioni per rendere Bologna la prima città solare, rinnovabile e sostenibile, contribuendo a renderla climaticamente neutrale entro il 2030. È possibile leggere la Manifestazione di interesse per la partecipazione agli incontri di ascolto e confronto da parte dei rappresentanti di soggetti portatori di interessi collettivi.

Per manifestare l’interesse, occorre compilare il modulo entro il 18 giugno.

L’Assemblea cittadina dedicherà gli incontri del 29 giugno e del 5 luglio all’ascolto in presenza con i portatori di interesse. Durante questi incontri saranno previsti indicativamente 16 interventi, di cui 4 riservati al Comune e ad altri stakeholder istituzionali. Ulteriori momenti di ascolto potranno essere organizzati nell’ambito dei successivi lavori dell’Assemblea. Qualora un’interazione diretta risulti impossibile nelle date previste, o tale modalità sia suggerita dai membri dell’Assemblea stessa durante il vaglio delle manifestazioni di interesse, sarà anche possibile l’invio di contributi in video o in forma scritta.