Autori in Vigna ’23, domani il secondo esclusivo appuntamento

La prima serata della seconda edizione della rassegna “Autori in Vigna” è stata un successo: “Grandi numeri, per un grande autore” ha commentato Elisa Guidelli, la direttrice artistica della rassegna che grazie a Modena a Tavola rallegrerà tuti i giovedì del mese di giugno e il primo sabato di luglio le serate modenesi.

“Carlo Lucarelli ha aperto l’edizione del 2023, giovedì 8 giugno scorso, ed è rimasto affascinato dalla location dell’evento. La serata si è svolta sotto un meraviglioso cielo stellato e l’autore si è fermato dopo la cena per salutare i lettori, fare due chiacchiere e firmare libri. Il tutto in un’atmosfera rilassata e conviviale. Sono molto felice per questo bell’inizio e non vedo l’ora di introdurre gli altri ospiti all’Acetaia Villa San Donnino di Davide Lonardi, per permettere loro di godere della serata a loro dedicata” .

Giovedì 15 giugno è la volta di Felicia Kingsley. Carpigiana, scrive romanzi rosa che puntualmente diventano best seller. Lavora come architetto, professione che alterna alla scrittura. Ha esordito con il romanzo “Matrimonio di convivenza”, inizialmente autopubblicato, e poi riproposto da Newton Compton, che è diventata la sua casa editrice pubblicando altri undici romanzi. Scrive sotto pseudonimo. Il suo ultimo romanzo è “Innamorati pazzi”, uscito nel 2023. Amatissima autrice di romance è una vera e propria star nel suo genere.

Acetaia Villa San Donnino, via Medicine 25/1 – San Donnino (MO).

Il pubblico può richiedere informazioni e prenotarsi telefonando a VisitModena 059.2032660 o collegandosi al link https:// www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-tra i-sapori/autori-in-vigna