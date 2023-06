Tornano a Fiorano le serate “Corti-letto”, le letture della buonanotte per bambini e famiglie

Il Get Babele, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, l’associazione Librarsi, la scuola d’infanzia paritaria Coccapani e la parrocchia di Fiorano, organizza anche quest’anno le letture serali per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie.

Le serate “Corti-letto” prenderanno il via questa sera, martedì 13 giugno e proseguiranno tutti i martedì dalle ore 20.45, fino al 4 luglio.

Per circa un’oretta, i volontari dell’Associazione Librarsi leggeranno storie di fantastiche scoperte, coraggiose avventure e grandi emozioni a tutti i bambini accompagnati da mamme e papà.

Le letture si svolgeranno in luoghi diversi: stasera, martedì 13 giugno presso il giardino della scuola d’infanzia Coccapani (via Marconi, 42); martedì 20 giugno presso il giardino del BLA (via S. Pellico 7-9); martedì 27 giugno presso l’Oratorio San Filippo Neri (via Statale Ovest, 223) e martedì 4 luglio nuovamente presso il giardino della scuola d’infanzia Coccapani (via Marconi, 42).

I partecipanti dovranno portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato. In caso di pioggia le letture sono annulate.