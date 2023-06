Servizi sanitari, giovedì a San Felice la conferenza su “La presa in carico della persona affetta da patologia neurologica”

Giovedì 15 giugno si svolgerà a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, 100, alle ore 20.45, la conferenza su: “Integrazione ospedale, territorio. La presa in carico della persona affetta da patologia neurologica”.

Intervengono il sindaco di San Felice Michele Goldoni, l’assessore alla Sanità Elisabetta Malagoli, Anna Maria Ferraresi, direttrice del Distretto sanitario di Mirandola, Mario Santangelo, direttore Neurologia Ausl Modena-Area Nord, Giancarlo Garuti, medico pneumologo dell’ospedale di Mirandola, Cristina Garofalo, infermiera della Centrale operativa territoriale e referente delle dimissioni protette, Paolo Rebecchi, medico di medicina generale. L’iniziativa, organizzata da Comune di San Felice e Ausl Modena, si prefigge di far conoscere ai cittadini i servizi sanitari del territorio. Si può assistere all’incontro in presenza o in diretta streaming oppure in un secondo tempo anche on demand sulla piattaforma Civicam del Comune (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).