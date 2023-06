Schianto nella notte a Savignano sul Panaro: due persone morte nell’auto in fiamme

Un uomo e una donna sono morti in un gravissimo incidente stradale avvenuto la notte scorsa, verso le 2, sulla SP14-Via Magazzeno in comune di Savignano sul Panaro, all’altezza delle ceramiche Pastorelli. Coinvolte in uno scontro frontale due auto, una di queste ha preso fuoco e nel rogo sono deceduti i due occupanti.

L’autista dell’altra auto, che dopo l’impatto si è cappottata ed è uscita di strada, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna con l’ausilio dell’elisoccorso. Si tratta di un giovane di 27 anni, le sue condizioni non sono gravi. Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Vignola, Sassuolo e Bazzano, oltre ai sanitari del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero, e i carabinieri per quanto di competenza.