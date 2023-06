Reggio Emilia, piano straordinario asfalta

Prosegue a Reggio Emilia l’attuazione del piano straordinario di asfaltature di strade e la manutenzione di marciapiedi e ciclabili per il quale l’Amministrazione comunale ha impegnato 7,5 milioni di euro nell’arco di circa un anno e mezzo.

La manutenzione straordinaria prevede azioni e metodi più incisivi e tenute più durevoli, oltre a costi maggiori, rispetto alla manutenzione ordinaria. Si interviene infatti rifacendo in tutto o in parte l’asfalto di una strada, quasi sempre eliminando prima quello ammalorato e a volte intervenendo anche più profondamente laddove sia necessario consolidare il fondo su cui si appoggiano gli strati asfaltati.

La durata degli effetti della manutenzione straordinaria è prevista di alcuni anni, ma il lasso di tempo varia a seconda ad esempio dei volumi di traffico, che usurano la strada.

Le manutenzioni straordinarie vengono fatte in primavera e in estate e compatibilmente con la disponibilità delle ditte e dei materiali necessari, si cerca di eseguire i lavori in orari (preferibilmente nelle ore serali e notturne) e giorni tali da ridurre gli inevitabili disagi al traffico e ai residenti.

In questi giorni le asfaltature sono state eseguite in viale Timavo, viale Umberto I e via dell’Aeronautica.

Le strade su cui viene effettuata la manutenzione straordinaria, non include ovviamente quelle strade su cui si interviene comunque, nell’arco di tutto l’anno, con la manutenzione ordinaria per riparare buche o situazioni di pericolo segnalate.