Cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse in pianura, più intense sui rilievi, dove assumeranno carattere di rovescio temporalesco. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature minime stazionarie, comprese tra 14 e 17 gradi; massime in diminuzione con valori tra 16 e 18 gradi. Venti deboli orientali, con rinforzi e raffiche nelle zone temporalesche. Mare poco mosso.

(Arpae)