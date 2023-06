Poesia e musica a venerdì sera a Villa Cuoghi Fiorano

Venerdì 16 giugno, a Villa Cuoghi in via Gramsci 32 a Fiorano Modenese, sono in programma due importanti appuntamenti con la poesia e la musica, ad ingresso libero e gratuito.

Alle ore 18.30, per il “Tè delle 5”, il poeta Emilio Rentocchini presenta il libro “Lingua Madre”, con letture di testi accompagnate dal Duo Picaflor con le chitarre di Claudio Moro e Luigi Catuogno. Al termine aperitivo emiliano offerto dall’associazione INarte.

Alle 21.00, nel cortile della villa, sarà protagonista Giovanni Usai, cantautore bolognese, di origini sarde, con le sue canzoni, per la rassegna “Musica in Villa”, patrocinata anche di FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia) e da Regione Sardegna.

Nel cortile sarà presente un food truck per chi vuole degustare qualche specialità.

Le due iniziative sono organizzate da Associazione INarte e Circolo culturale Nuraghe “Pinuccio Sciola”, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, il Comitato Fiorano in Festa, Gp Eventi, associazione Amici della Musica Nino Rota e associazione fotografica Framestorming.

Gli appuntamenti di “Musica in Villa” del Circolo Nuraghe continuano venerdì 23 giugno con la band Radiokom Modena (cover di Vasco Rossi) e venerdì 30 giugno con gruppi musicali locali

In caso di maltempo gli appuntamenti musicali all’aperto saranno annullati.