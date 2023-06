Estate in Ludoteca a Fiorano: tutti i martedì e i giovedì pomeriggio fino al 13 luglio

Da giovedì 15 giugno a giovedì 13 luglio tutti i martedì e giovedì pomeriggio – dalle 17.00 alle 18.30 – la ludoteca comunale BLA (via S. Pellico, 8) aspetta tutti i bambini per giocare e creare insieme! L’iniziativa “Estate in Ludoteca” si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 (primo anno di scuola primaria compiuta) ai 14 anni.

Il martedì sono previsti laboratori creativi, mentre il giovedì ci aspettano giochi di movimento o da tavolo.

La partecipazione è libera e gratuita, ma per una migliore organizzazione raccomandiamo l’iscrizione ai pomeriggi in cui c’è la volontà di partecipare, telefonando allo 0536/833414 o scrivendo una mail a ludoteca@fiorano.it.