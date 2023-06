Domenica a Castelnovo Sotto “Vietato sporgersi dentro”, spettacolo tributo a Monica Vitti

Si terrà a Castelnovo di Sotto domenica 18 giugno il debutto emiliano di Alice Gagno, attrice milanese che sta riscuotendo grande successo con lo spettacolo tributo a Monica Vitti, “Vietato sporgersi dentro”.

Un’immaginaria conferenza sulle donne tenuta da Monica Vitti, interpretata da Alice Gagno: ispirate ai personaggi che hanno reso famosa la grande attrice italiana, queste donne esemplificano varie caratteristiche femminili, alternandole a momenti di confessione intima del proprio vissuto.

Assunta, una donna siciliana la cui ossessione per l’uomo che l’ha disonorata la spinge a cercarlo ovunque; Teresa, giovane ladra dal cuore tenero; Bice, anziana signora che non fa che lamentarsi e parlare male dei suoi figli e di Giuliana, la nuora che vuole preparare un pranzo perfetto per la suocera; Giorgia, giornalista apparentemente indipendente.

Un monologo teatrale brillante che trasporta nella dimensione femminile con ironia e un pizzico di malinconia. Un delicato omaggio alla grande Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio 2022, che ha lavorato per un’emancipazione del ruolo femminile nel mondo dello spettacolo, diventando l’unica donna dei “colonnelli” della commedia all’italiana, alla pari dei suoi colleghi uomini.