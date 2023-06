Chiusure notturne per lavori su A13, A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova. Si precisa che la stazione di Bologna Arcoveggio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Padova e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, Via Guglielmo Marconi e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto;

per la chiusura dell’entrata di Bologna Arcoveggio, verso Bologna, si può entrare a Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio; contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, SS64, SP20 Via Chiavicone, per rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Riccione, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 13, alle 6:00 di mercoledì 14 giugno. Restano confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-nelle tre notti di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione;

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Montefeltro est”, situata nel tratto compreso tra Riccione e Rimini sud, verso Bologna;

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 giugno, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.

Sempre per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per le provenienze da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Bologna Fiera.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.