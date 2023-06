Castelfranco Emilia, torna al Parco Cà Ranuzza lo Slide Festival dal 15 al 18 giugno

Torna a Castelfranco Emilia, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Associazione di Promozione Sociale ‘Slide Down Week’ e l’agenzia di organizzazione manifestazione ‘Boom Eventi Srls’, lo “Slide Festival”, l’evento annuale a ingresso gratuito, che si terrà al Parco Cà Ranuzza di Castelfranco Emilia da giovedì 15 a domenica 18 giugno.

“Un evento che apre la stagione estiva del nostro bellissimo Parco Cà Ranuzza – ha commentato l’assessora agli eventi e promozione del territorio Silvia Cantoni -. A ciò si aggiunge l’importanza di un’iniziativa ormai storica per la nostra città pensata e voluta dai giovani per i giovani. Questo vogliamo sia Cà Ranuzza: un luogo per tutti, ma sopratutto un luogo in cui i più giovani della nostra Città possano ritrovarsi per vivere insieme l’Estate di Castelfranco Emilia”.

Il palco si inizierà a scaldare il giovedì alle 18.00 con i primi dj del territorio che apriranno il Festival prima dei tre ospiti della serata: I.G.N.A, il noto dj modenese che da oltre 20 anni impone il suo groove nelle migliori dance floor d’europa; Federico Grazzini, dj, produttore, remixer che arriva direttamente dallo Zoo Project di Ibiza, passando dal Womb di Tokyo al Cielo di New York City, dal Watergate di Berlino al Fabric di Londra, fino al noto Tomorrowland Festival; dopo di lui l’icona del night clubbing italiano, dj Ralf, per molti anni resident dj del Cocoricò di Riccione, che proseguirà fino alle 00.30.

Si riprenderà il venerdì, dalle 17.00 all’1.00 di notte, per un ritorno all’estate del 2009 con il gruppo Dari, che ha raggiunto la notorietà nel 2008 grazie al singolo “Wale (tanto wale)” ed è conosciuto anche per i tormentoni estivi del 2009 e 2010 “Cercasi AAAmore” e “Più di Te”. A seguire esibizione dei Lost direttamente dagli anni di MTV Total Request Live e dei TRL Awards, dove nel 2009 hanno vinto come miglior band. Si conclude con la presentazione del Format ‘2000’s Mania’, una serata per rivivere tutte le hit che negli anni 2000 hanno accompagnato i nostri momenti più belli.

Il sabato si darà spazio a molte realtà musicali del territorio fino alle ore 23.00, quando arriverà il momento del grande ospite: Raffa FL, dj e produttore italiano che ha costruito il suo successo con oltre 70 milioni di ascolti su Spotify, un disco di Platino, un tour mondiale che l’ha portato a suonare in tutti i più grandi club dall’Europa al Sud America.

Si chiude domenica, con lo ‘Zoo di 105’, sul palco dalle ore 21.00, con la presenza di Wender e Pippo Palmieri che saranno introdotti dal noto Dj Reks e dal locale Dale Jo.

Ritorna inoltre, il Food Truck Festival che raccoglie alcuni tra i migliori Chef di strada d’Italia, che animeranno il Parco Ca’ Ranuzza in pieno stile street food con prelibatezze regionali ed Internazionali. Un menu ricco per tutti i giorni del Festival, sia a pranzo che a cena.

Non mancherà nemmeno lo sport, con il ritorno della quattordicesima edizione dell’atteso torneo di Calcetto saponato di Castelfranco Emilia, che si svolgerà tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00.

“Siamo arrivati al 14° anno di attività, felici di poter continuare a creare aggregazione ed iniziative per i ragazzi del nostro territorio, essendo noi una delle realtà più giovani. Musica, sport e cibo sono gli elementi principali con cui organizziamo l’evento, per invitare tutta la comunità ad aggregarsi e passare tempo assieme, in un’iniziativa che possa essere piacevole per tutti” ha aggiunto Andrea Magnani, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale ‘Slide Down Week’.

“Il nostro obiettivo è riuscire a portare lo Slide Festival ad essere un grande evento dedicato a tutti: giovani e meno giovani. Il Festival, negli ultimi anni, ha visto una grande crescita sia dal punto di vista artistico che da quello delle presenze, per questi motivi bOOm Eventi e l’Associazione Culturale Slide Down hanno sposato Castelfranco Emilia come luogo destinato ad eventi di grande caratura con la speranza di poter programmare una crescita nei prossimi anni” ha concluso Federico Bernardi, responsabile di ‘Boom Eventi Srls’.

Per maggiori informazioni scrivere a slidedownweek@gmail.com