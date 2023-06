Al via a Montecreto il Summer Camp MakerDojo 2023

Sabato 17 giugno segnerà l’inizio della terza edizione del tanto atteso Summer Camp residenziale di MakerDojo. L’evento, della durata di sei settimane, è promosso dai Laboratori Aperti di Ferrara, Modena, Forlì e Piacenza, e si terrà a Montecreto dal 17 giugno al 29 luglio 2023.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto di importanti partner pubblici e privati, tra cui Comune di Ferrara, BPER Banca, CNA Modena, GRAF Industries, Trenton, Vaccari & Bosi, Reflexallen, GranTerre, Ing Ferrari, Lapam Confartigianato Imprese. Anche grazie al loro contributo, il Summer Camp offre una preziosa opportunità ai giovani partecipanti di immergersi in un ambiente stimolante e formativo.

Negli anni precedenti, oltre 130 ragazzi e ragazze nel 2021 e oltre 160 ragazzi e ragazze nel 2022, con un’età compresa tra gli 8 e i 17 anni, hanno trascorso una parte indimenticabile della loro estate presso il suggestivo monastero di Montecreto.

Durante il Summer Camp, i partecipanti sono coinvolti in attività laboratoriali incentrate sul coding, la robotica e l’elettronica, alternando momenti di svago e giochi all’aria aperta, permettendo loro di godere appieno dell’atmosfera dell’appennino modenese in totale sicurezza.

Il Summer Camp Nazionale MakerDojo rappresenta un’opportunità per i giovani partecipanti di immergersi nello studio delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) attraverso la modalità “learning by doing”. L’approccio pratico e hands-on permette ai ragazzi di apprendere in modo coinvolgente e divertente, mettendo in pratica le conoscenze acquisite e stimolando la loro creatività e problem-solving.

Tutte le attività del Summer Camp saranno supportate da uno staff di educatori e tutor altamente competenti ed esperti nella conduzione dei laboratori. È prevista la presenza di un educatore ogni 5 ragazzi/e, garantendo un’attenzione personalizzata.

Per ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione, è possibile visitare il sito web ufficiale del Summer Camp MakerDojo: https://summercamp.makerdojo.it Per contatti e richieste di informazioni relative al Summer Camp, è possibile scrivere all’indirizzo email info@makerdojo.it o chiamare il numero 3456145774. È inoltre disponibile il servizio di messaggistica WhatsApp per inviare i propri quesiti.