46enne arrestato dalla Polizia di Stato reggiana in esecuzione di mandato di arresto europeo

Proseguono i controlli in zona Stazione Storica, disposti dal Questore di Reggio Emilia al fine di contrastare la commissione dei reati, di ogni forma di illegalità e di disturbo delle persone.

Nell’ambito di questa attività, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine impegnati nei controlli straordinari, hanno fermato e identificato un 46enne italiano che all’esito dei necessari controlli in Banca Dati risultava essere destinatario di un ordine di arresto Europeo per maltrattamenti in famiglia in seguito a sentenza di condanna emessa dall’Autorità Giudiziaria francese ad un anno di reclusione.

Pertanto l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Reggio Emilia.