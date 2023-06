Restate, presentata l’edizione 2023 della grande rassegna estiva di cultura e spettacolo a Reggio Emilia

Che estate sarebbe senza Restate e la sua capacità di trasmettere Cultura, Divertimento, Svago e Arte di stare insieme? Anche nei mesi caldi del 2023, ormai alle porte, Reggio Emilia propone l’aria rigenerante degli eventi estivi, nel grande e variegato cartellone costruito dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani – con l’indispensabile e stimolante contributo culturale ed artistico di Fondazione nazionale della danza/Aterballetto, Fondazione i Teatri e Conservatorio Peri-Merulo, Ater Fondazione con Festival Mundus e il sostegno di Iren quale main sponsor – nelle piazze e negli altri luoghi pubblici della città, in centro storico, nei quartieri, nelle Ville.

Si contano appuntamenti a centinaia, in decine di luoghi diversi, simboli della città, della sua comunità e della sua storia, della sua vita quotidiana, magari meno nota, ma non meno importante. Per questo, piazza Prampolini, il centro del centro della città, torna ad essere quest’anno luogo di spettacolo e incontro di Restate, con musica, danza e cinema. E non manca un’estensione significativa ‘oltre confine’, con l’inclusione del programma estivo di Casa Cervi. Grazie al lavoro delle fondazioni e istituzioni culturali e a quello delle associazioni, di singoli artisti e soggetti privati, riuniti in una rete di creatività e collaborazione, questi luoghi si trasformano in palcoscenici per creare, per fare teatro, musica, danza, arte, poesia e allegria.

HANNO DETTO – “Restate spalanca le porte della nostra città alla vita e alla luce dell’estate, con l’entusiasmo e la partecipazione di sempre, con la bravura degli artisti e di tutti quanti vi prendano parte – ha detto il sindaco Luca Vecchi – Ancora una volta, la ricchezza di iniziative e attività, messe in campo da una molteplicità di soggetti del mondo culturale ed associativo, è eccezionale, per qualità culturale e valore sociale. Il cartellone è un autentico biglietto da visita di Reggio Emilia per opportunità, linguaggi diversi, esperienze e progettualità: un’esperienza democratica. Un calendario di appuntamenti, che tiene insieme la dimensione della città e degli spazi culturali più tradizionali a quella dei quartieri e dei luoghi che in questi anni sono stati oggetto di rigenerazione urbana proprio attraverso la cultura, l’innovazione e il protagonismo civico. Restate ci aiuta a guardare e a costruire insieme il nostro futuro e di questo ringraziamo tutti coloro che vi hanno contribuito”.

“Restate è una grande festa della creatività in cui Reggio Emilia dà tanto di se stessa e dimostra il suo valore, la sua ragione di fare qualcosa per gli altri e per la città – ha detto l’assessora a Cultura e Marketing territoriale Annalisa Rabitti – Restate abbonda in quantità, dato che possiamo parlare di 4-6 appuntamenti in media ogni giorno, e in qualità perché mette in campo la grande cultura certo, quella che fa crescere tutti e non mancherà di attrarre visitatori anche da altre città, accanto ai talenti, magari inaspettati, che vivono alla porta accanto. Restate anche in questa edizione sorprende per diffusività e capillarità rispetto agli spazi che ‘accende’: dai quartieri ai beni culturali, che possiamo scoprire ancora una volta con l’efficacia di visite guidate e aperture straordinarie.

“Da sottolineare in proposito – ha concluso l’assessora – il grande e atteso ritorno di Restate in piazza Prampolini, il cuore della nostra città, con spettacoli di rilievo quali i concerti di La Toscanini Next, del Gruppo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, la danza di Aterballetto e il Cinema. E’ bello notare come il cartellone estivo si collochi poi in continuità con le programmazioni delle stagioni precedenti, creando una non-stop culturale e di intrattenimento. Restate significa il nostro impegno collettivo, di tutte e tutti, per la cultura e la comunità”.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche il direttore della Fondazione Palazzo magnani Davide Zanichelli; gli assessori a Partecipazione e Quartieri Lanfranco De Franco e alla Valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli, Gigi Cristoforetti direttore della Fondazione nazionale della Danza/Aterballetto e Roberto De Lellis direttore di Ater Fondazione, che hanno presentato alcuni aspetti del cartellone.

BANDO E RETE PER LA CULTURA – Il cartellone di Restate 2023 si realizza grazie al coinvolgimento e alla collaborazione fra le principali istituzioni culturali cittadine, i centri sociali, circoli Arci e le numerose associazioni culturali e di volontariato, i gruppi civici. Tra questi, i vincitori del Bando Cultura #RE23 del Comune di Reggio Emilia: Arci Compagnia Natiscalzi, Teatro dell’Orsa, Associazione 5T, Arscomica, Luc-Libera università del Crostolo, Cine Club Reggio, associazione culturale Cinqueminuti Aps, centro sociale Orologio, circolo Arci Picnic, società cooperativa sociale Rigenera, Flag no Flags Contemporary Art associazione culturale, Sanba Aps, Spazio Neutro, Associazione Arci – Comitato Territoriale di Reggio Emilia, Centro teatrale MaMiMò, Dinamica, On Art Aps, associazione culturale Sgrintela, circolo Arci via Roma Zero.

Alcuni tra i progetti nel cartellone di Restate 2023 sono realizzati dalle associazioni della rete Supercultura, percorso che unisce 16 organizzazioni culturali e istituzioni del territorio con l’obiettivo di sviluppare idee progettuali in chiave di innovazione sociale, sostenibilità, relazioni con la città e costruzione di reti.

Partecipano a Supercultura: Arci Reggio Emilia, Associazione 5T, Centro Teatrale Mamimò, Cinqueminuti, Circolo Arci Picnic, Compagnia Circolabile, Dinamica, Filarmonica Città del Tricolore, Galline Volanti, Improjunior, Natiscalzi Dt, Neon, Teatro del Cigno, Teatro dell’Orsa, Acer Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani.

La fotografia che identifica Restate 2023 e viene riprodotta fra l’altro sulla stessa Guida è di Bianca Costa, si intitola Il viaggio è nella testa, Novellara 2020 e fu esposta in una mostra del Circuito Off di Fotografia Europea 2022.

Restate 2023 si avvale del sostegno di: Main sponsor Iren; Sponsor: Coopservice, EmilBanca, Studio Asz – Attolini, Spaggiari, Zuliani & Associati, Farmacie comunali riunite, Natura Sì, Coopselios. Sponsor tecnico: ProMusic.

Addentriamoci dunque nel maxi Cartellone, di cui qui, senza voler nulla togliere a nessuno, si sono qui indicati i soli eventi e rassegne nei luoghi più simbolici e maggiormente condivisi dalla comunità nel suo insieme – dai beni culturali ai quartieri – poiché la messe è abbondantissima e si rimanda perciò alla Guida per il dettaglio quotidiano dei singoli appuntamenti e le specifiche condizioni di accesso, che nella gran parte dei casi è gratuito.

* CHIOSTRI DI SAN PIETRO – Il complesso monumentale dei Chiostri di San Pietro nell’estate 2023 è consacrato alla musica, al teatro e alla danza. Sono in programma, con inizio alle 21.30, due concerti del Conservatorio Peri-Merulo: il 23 giugno l’Orchestra del Conservatorio diretta da Antonio De Lorenzi esegue musiche di Beethoven, Mozart e Ravel; il 26 giugno l’Ensemble di flauti e l’Ensemble di fiati esegue musiche di Mozart, de Boismortier, Arlen e Donizetti, Brahms, Dvořák.

Il Festival Mundus propone cinque concerti, con inizio alle 21,30. Il 3 luglio Fred Wesley & The New Jb’s: Fred Wesley trombone, voce, Gary Winters tromba, Hernan Rodriguez sax, Reggie Ward chitarra, Vincent Evans piano e tastiere, Dwayne Dolphin basso, Bruce Cox batteria. Il 10 luglio, Dobet Gnahorè – Couleur con Dobet Gnahoré voce, percussioni, Julien Pestre chitarra, voce, Mike Dibo batteria, Louis Haessler basso, tastiere. Il 17 luglio, Cisco – Baci e abbracci tour: Cisco voce, chitarra acustica, bodhran, Arcangelo Kaba Cavazzuti batteria, Massimiliano Frignani chitarra, Bruno Buonarrigo basso, Mario Sehtl violino, Enrico Pasini tromba, fisarmonica e tastiere. Ancora, il 24 luglio Musica Nuda – 20 anni tour, con Petra Magoni voce e Ferruccio Spinetti contrabbasso. Il 31 luglio, Lady Blackbird – Black acid soul con Marley Munroe voce, Christopher Seefried chitarra; Kenneth Crouch pianoforte¸ James Charles Paxson batteria; Jonathan Flaugher basso.

La Fondazione i Teatri propone a sua volta cinque date del suo Estate ai Chiostri. Il 28 giugno Gabriele Carcano pianoforte nel concerto Ligeti tra Africa e Chopin: musiche di Scarlatti, Onovwerosuoke, Ligeti, Chopin. Il 29 e 30 giugno ed il primo luglio, Dieci modi per morire felici, Gioco-spettacolo scritto da Emanuele Aldrovandi, a cura di Fondazione I Teatri in collaborazione con Associazione teatrale Autori Vivi con il supporto

di Farmacie comunali riunite; Emanuele Aldrovandi ideatore e drammaturgo, Jacopo Giacomoni dramaturg, Luca Mammoli attore, Francesco Fassone scenografo. Il 6 luglio Ensemble Micrologus: Patrizia Bovi canto e arpa gotica, Gabriele Russo viola, ribeca e liuto, Goffredo Degli Esposti flauti diritti, zufolo e tamburo, cornamusa, Crawford Young liuto, in Canzoni e danze nelle Corti italiane del Quattrocento: musiche di Zacara da Teramo, Guglielmo Ebreo, Heyne Van Ghizeghem, Domenico da Piacenza, John Dunstable/John Bedyngham, Guillame Du Fay, Giovanni Ambrosio.

Con la Filarmonica Città del Tricolore diretta da Stefano Tincani, il 4 luglio (ore 21.30) arriva la musica del grande cinema nel concerto Da Hollywood a Cinecittà – Il suono immortale del cinema. In collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani e Conservatorio Peri-Merulo.

Atteso ritorno anche per il Festival dei pianisti italiani, a cura di Associazione Italian Classics, che propone il 18 luglio l’orchestra da camera I Solisti filarmonici italiani in ‘Da Bach a Vivaldi’, Federico Guglielmo maestro concertatore, Stefano Maffizzoni flauto, con musiche di J. S. Bach e A. Vivaldi.

Il 25 luglio, lo stesso Festival presenta I concerti di Chopin – concerto n. 1 op.11 e concerto n. 2 op. 21. Sul palco il Fip Ensemble, solisti al pianoforte Gianluca Luisi e Marcello Mazzoni. I due concerti si svolgono in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia.

Il 20 e 21 luglio (ore 21) Lezioni italiane, a cura di Fondazione Treccani in collaborazione con Kratesis, mentre il 26 luglio va in scena Extracts spettacolo di danza neo classica e contemporanea – Estratti delle ultime produzioni di Nuovo balletto classico con coreografie fra gli altri di Edi Blloshmi e Hektor Budlla.

* PIAZZA PRAMPOLINI – La principale piazza della città ospita alcune performance di grande fascino e richiamo.

Il Gruppo Compay Segundo de Buena Vista Social Club si esibirà il 5 luglio in uno spettacolo realizzato in collaborazione con Ater Fondazione.

Il 12 luglio, Défilé. Estratto da Shoot me, coreografia di Diego Tortelli, musiche di Spiritualized, a cura di Fondazione nazionale della Danza/Aterballetto.

Il 19 luglio, concerto de La Toscanini Next diretta da Roger Catino, con musiche di Duke Ellington, Vangelis, Dmitry Shostakovich, Ennio Morricone, Francis Lai, Henry Mancini; a cura di Fondazione I Teatri.

In piazza Prampolini anche il grande schermo. La rassegna di film cult Cinema sotto le stelle ha in calendario tre date – il 4, 11 e 18 luglio – di proiezione di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, dedicato al celebre pittore contemporaneo Antonio Ligabue. La rassegna, che si svolge per gli altri titoli all’Arena Stalloni, è a cura di Arci Reggio Emilia in collaborazione con Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia e Cineteca di Bologna.

* CHIOSTRI DI SAN DOMENICO – La raccolta dimensione dei Chiostri di San Domenico torna a Restate per accogliere Musicae Civitas, densa rassegna di concerti estivi del Conservatorio Peri-Merulo. I concerti si terranno in giugno e luglio alle ore 19, alla Sala delle Carrozze-Chiostro Morris.

Il 20 giugno, il Quartetto d’arpe Vivaldi interpreta Le quattro stagioni; il 23 giugno esibizioni di Iryna Pavlyshyn pianoforte, Trio Vinaigrette (flauto, violino, chitarra), Duo Vincenzo Battista – Svitlana Melnyk (chitarra e mezzosoprano), Nicole Pedroni arpa.

Il 27 giugno, esecuzioni di Brani degli allievi del Laboratorio di Musica contemporanea e il 30 giugno sarà la volta dell’Ensemble Barocco del Conservatorio.

Il 4 luglio sarà la volta di Emanuel Dudau al pianoforte e del Quintetto Eleonora Fornetti, Giorgia Saito, Anna Satta, Dario Carrera, Margherita Curti.

L’operetta in un atto Monsieur Choufleuri restera chez lui le… di M. De Saint-Remy, musica di Jacques Offenbach sarà portata in scena il 7 luglio dal Dipartimento di Canto del Conservatorio, mentre l’11 luglio sarà la sera del Repertorio lirico da camera con Isabella Gilli (soprano), Loredana Ferrante (mezzosoprano), Roberto Cancemi (pianoforte), Carlos Parra (viola), Roberto Guarnieri (chitarra) e Andrea Marenghi (clarinetto).

Il 14 luglio, Iryna Pavlyshyn (pianoforte), Svitlana Tarubarova (violino), Caterina Formentelli (violoncello), Francesco Domenico Leone (clarinetto), Sofia Paris (violoncello) suoneranno Trii di Beethoven e Brahms, mentre il Trio Carolina Sassi (violino), Letizia Scarpa (clarinetto), Giosuè Mori (pianoforte) interpreteranno Suite di Darius Milhaud.

Il 18 luglio gli allievi di Musica da Camera del Conservatorio in L’Histoire du Soldat di Igor Strawinsky e Akesios Percussion Quartet eseguirà musiche di Hauser, Volans, Garuti, Sollima. Infine il 21 luglio, performance di Emilio Montero Piccinini al pianoforte e del Trio Irene Zarba (clarinetto), Giorgia Simonazzi (viola) e Emilio Montero Piccinini (pianoforte).

* PALAZZO DA MOSTO – La splendida dimora rinascimentale ospita anche per Restate 2023 la rassegna di poesia Vola Alta Parola a cura di Guido Monti e altri due concerti del Festival dei pianisti italiani. Gli appuntamenti sono alle 21,30.

Vola Alta Parola

Rassegna nazionale ed internazionale di poesia

Reputo-se mai li conto-

primi -i poeti- poi il sole-

poi l’estate-poi il cielo di Dio-

e poi- l’elenco è chiuso –

Emily Dickinson

Il 30 giugno, Maurizio Cucchi (Milano, 1945) legge dal suo ultimo libro Nel vasto territorio tossico (interlinea, 2021) e dialoga con Alberto Bertoni.

Il 7 luglio, Gabriella Sica (Viterbo, 1950) legge dal suo ultimo libro Poesie d’aria (interno libri, 2022) e dialoga con Gino Ruozzi.

finestra saggio.

Il lascito lirico di Corrado Govoni, dai crepuscolari sul Po agli influssi emiliani (Mimesis edizioni, 2023). Matteo Bianchi presenta il suo scritto.

a seguire

primo Concorso di poesia Vola alta parola, per ragazzi delle scuole superiori ed università. Lettura dei migliori scritti.

Il 14 luglio, Gianni d’Elia (Pesaro, 1953) legge dal suo ultimo libro Il suon di lei (Sossella editore, 2020) e presenta suoi inediti. Dialoga con Guido Monti.

Il 21 luglio, Maria Grazia Calandrone (Milano, 1964) legge la sua poesia e dialoga con Francesco Napoli.

Festival dei pianisti italiani

Il 15 luglio, Brahms & Shostakovich anniversary

Brahms quintetto per pianoforte e archi – Shostakovich quintetto per pianoforte e archi

Ilya Grubert violino, Valentina Danelon violino, Silvia Mazzon viola, Giuliano De Angelis violoncello, Massimo G. Bianchi pianoforte, Marcello Mazzoni pianoforte.

Il 28 luglio, Liszt e l’Opera. Musiche di Liszt, Wagner, Bellini

Alessandro Marano pianoforte.

* SPAZIO GERRA – La casa estiva del jazz si riconferma lo Spazio Gerra con la sua atmosfera contemporanea e il suo giardino, aperto dove un tempo si trovavano gli orti di Santa Chiara.

Il cartellone Un giro (non solo) di jazz, con inizio spettacoli alle 21.45, si apre il 22 giugno con Laura Mars che presenta Aretha – La lady del soul e del cambiamento, con Laura Rebuttini (voce), Ivano Borgazzi (pianoforte), Claudio Rossi (basso), Emanuele Sgarbi (percussioni).

Il 29 giugno, doppio appuntamento. Alle 21.45 con Dim Sampaio Action Painting – Performance di pittura dal vivo per la presentazione del libro Bluacuto (Format Edizioni) e intervento sonoro di Francesca Ajimar e Tito Mangialajo Rantzer. Alle 22.30 con il Francesca Ajmar Trio – Francesca Ajmar (voce), Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso), Carlo Nicita (flauto).

Il 6 luglio, Aliya – Sulle vie della seta, con Aliya (voce, basso), Marco Corleo (chitarra), Gabriele Tomasoni (batteria).

Il 13 luglio, T-Quartet con Stefania Montanaro (voce), Maurizio Trasatti (pianoforte), Stefano Belluzzi (contrabbasso), Thomas Haertl (batteria). Special Guest Simone Valla (sax).

Il 20 luglio, Figli dei fiori di pesco. Omaggio alla musica di Lucio Battisti con Angelo Cillo” Colonna (voce e chitarra), Canalini “Canna” Davide (basso), Carlo Alberto Moretti (chitarre elettriche), Davide Fregni (tastiere), Gianluca “Pan” Panella (batteria).

Dal 9 settembre (ore 18) inaugura allo Spazio Gerra la mostra Pharmakon. Opere di Beppe Villa. La mostra sarà visitabile fino all’8 ottobre, il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

* CINEMA TRA ARENA E PIAZZA – Anche quest’anno Restate propone una variegata programmazione cinematografica. Oltre al ricco cartellone di film d’essai ma non solo – dal 14 giugno al 31 agosto – in Arena Stalloni (circa 78 serate con circa 67 titoli), ritroveremo le due rassegne divenute ormai ‘classiche: Accadde domani (organizzata da Ufficio Cinema comunale in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Fice Emilia-Romagna) che prevede la partecipazione, fra gli ospiti, di G. Fiorello, M. Bellocchio e altri registi esordienti.

Nelle dieci serate di Cinema sotto le stelle (organizzata sempre da Ufficio Cinema comunale in collaborazione con Arci e con il supporto della Regione Emilia Romagna) saranno invece proposti alcuni classici restaurati dalla Cineteca di Bologna e da altre distribuzioni e due film prodotti e realizzati in Emilia-Romagna.

Con le tre serate del 3, 11 e 18 luglio – ad ingresso gratuito – ritorna, dopo un anno di sospensione a causa del Covid, il cinema in piazza Prampolini dove verranno proposti: Volevo nascondermi di G. Diritti girato in città e provincia che rievoca lo smisurato Antonio Ligabue e due serate con in cartellone tre classici restaurati: Casablanca di M. Curtiz, Il Monello di C. Chaplin e Sherlock Jr di B. Keaton. A partire dal 26 luglio la rassegna si trasferirà in Arena con il film Di che colonia sei? di R. Marchesini che sarà presente. Cinema sotto le stelle continuerà con altre sei serate in cui saranno proposti restauri di film di generi differenti:Profondo rossodi D. Argento,Animal Housedi J. Landis,Donne sull’orlo di una crisi di nervidi P. Almodovar,La casa dalle finestre che ridonodi P. Avati,Gremlinsdi J. Dante ePsychodi A. Hitchcock.

* MUSEI CIVICI – La rete dei Musei Civici propone mostre, visite guidate e altre iniziative culturali nelle sue diverse sedi.

Mostre

al Palazzo dei Musei

Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini d’Europa e l’Architettura degli Alberi

Opere di Luigi Ghirri, Andrea Abati, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte, Joan Fontcuberta, Mimmo Jodice, Gianni Leone, Francesco Radino, Olivier Richon, George Tatge, Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura, Verena Von Gagern, Cuchi White, Cesare Leonardi, Franca Stagi.

A cura di Ilaria Campioli, promossa da Comune di Reggio Emilia (Musei Civici, Biblioteca Panizzi) in collaborazione con Archivio Eredi Luigi Ghirri e Fondazione Archivio Leonardi; progettazione grafica a cura di Isia Urbino; cultural partner Crédit Agricole Italia. Con il contributo Art Bonus di Iren.

La mostra propone un’ampia riflessione sull’elemento naturale mettendo in dialogo tre esperienze che si svolgono all’incirca negli stessi anni e in cui fotografia, disegno e grafica fungono da dispositivi privilegiati nel ricollocare la natura all’interno del nostro orizzonte percettivo nel quale, spesso, occupa un ruolo secondario, di sfondo.

Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine

A cura di Alberto Ferraboschi e Alessandro Gazzotti, in collaborazione con Biblioteca Panizzi e Archivio Cesare Zavattini.

L’esperienza culturale di Cesare Zavattini (1902-1989) si caratterizza per la poliedricità degli interessi e l’utilizzo di diversi mezzi espressivi, mantenendo costantemente una marcata dimensione “autobiografica” nel processo creativo. Nel percorso emerge la forte contaminazione tra forme della scrittura e della pittura, così come la dimensione transmediale della creatività artistica zavattiniana, evidenziando il forte nesso tra pittura e letteratura che caratterizza l’attività dell’autore luzzarese fin dagli esordi degli anni Trenta e destinato ad accompagnarlo costantemente durante il suo itinerario artistico.

Visite guidate

al Palazzo dei Musei, Museo del Tricolore e Museo di storia della Psichiatria-Campus San Lazzaro

Visite guidate alla mostra “Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine”. Giugno: ogni sabato ore 16; luglio e agosto: ogni venerdì ore 21,30. A cura di Coop. Socioculturale. Costo forfettario 35 euro, massimo 7 partecipanti. Prenotazione consigliata.

Visita guidata agli allestimenti curati da Italo Rota. Giugno: ogni domenica, ore 16; luglio e agosto: ogni sabato ore 21.30. Alle stesse condizioni di cui sopra.

Visita guidata alla mostra “Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini d’Europa e l’Architettura degli Alberi”. Luglio e agosto: ogni mercoledì ore 21.30.

Galleria Parmeggiani. Giugno: ogni domenica ore 16.30; luglio e agosto: ogni venerdì ore 21.30.

Mirabili Stanze. Visite teatrali ai Musei. A cura di Teatro del Cigno; 21 luglio, 4 agosto ore 21.30 e 22.30. Gratuito, prenotazione consigliata.

Museo del Tricolore. Giugno, luglio e agosto: ogni sabato ore 16 e ogni domenica ore 11, alle stesse condizioni di cui sopra.

Museo di storia della Psichiatria. Giugno: ogni sabato e domenica ore 15 e 16.30; luglio e agosto: ogni sabato e domenica ore 16.30 e 18.30. Visite a cura di Coop. Socioculturale. Costo a persona 5 euro, minimo 7 partecipanti, massimo 12. Prenotazione obbligatoria.

Anche al Museo di storia della Psichiatria, si svolgeranno inoltre le visite di Mirabili Stanze. Visite teatrali ai Musei a cura di Teatro del Cigno il 23 giugno, 28 luglio, 25 agosto, ore 21.30 e 22.30. Gratuito, prenotazione consigliata.

Passeggiata al San Lazzaro. Il 15 giugno, 13 luglio, 10 agosto, ore 21. A cura di Coop. Socioculturale. Costo a persona 5 euro, minimo 7 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

Per le prenotazioni: 0522.456816 (in orario di apertura del Palazzo dei Musei).

Eventi al Palazzo dei Musei e al Museo di storia della Psichiatria

Il giardino di tutti. Percorsi nel verde tra parchi e musei: Palazzo dei Musei e Museo di storia della Psichiatria. Incontri, passeggiate ed eventi sul tema del verde e dei giardini, il 21 e 30 giugno, il 5, 7, 12 e 19 luglio, 9, 17 e il 23 settembre, 8 ottobre.

Archeologia sotto le stelle. Palazzo dei Musei, il 16 giugno e 11 luglio.

* BIBLIOTECHE – Le proposte delle Biblioteche municipali – Panizzi e decentrate nei quartieri – contribuiscono a rendere interessante il programma di Restate 2023, con eventi affascinanti anche per i più piccoli.

Alla Biblioteca Panizzi, prosegue fino al 10 settembre la mostra Flashback. Scatti da Fotografia Europea 2007.

Il 4, 11 e 18 luglio (ore 21.30), Piccoli incanti notturni, apertura straordinaria della biblioteca con eventi e narrazioni per bambini e famiglie.

Alla Biblioteca di Santa Croce in villa Cougnet, nell’ambito della rassegna Voci di donne nel parco. Narrazioni sul far della sera, a cura di Biblioteca Santa Croce e Ufficio Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia, nell’ambito di 365 Giorni Donna: il 21 giugno (ore 18), Ribelli, indisponenti e scomode. Ritratti di donne. Con Marzia Schenetti; il 28 giugno, l’associazione culturale Exosphere presenta Voci dell’aria. Antologia di poesie al femminile; il 3 luglio (ore 21), Serena Corsi propone Storie di cui non sapevo nulla – Lasciar suonare una farfalla. Donne di fiume e di inchiostro. Il terzo sangue di Ester Jardim; il 12 luglio Maria Milva Cappellini con Una serata per Leda Rafanelli – L’Oasi (romanzo arabo) e Incantamento.

Il 19 luglio (ore 19.30) nel Palazzo Vecchio al Mauriziano, Pazzi (furiosi) per il fantastico – La Letteratura del fantastico: da Ariosto a Calvino, con Daniele Castellari, a cura di Accademia di quartiere Aps, in collaborazione con la Biblioteca Ospizio, all’interno dell’Accordo di cittadinanza per il complesso monumentale del Mauriziano.

Il 26 settembre (ore 21), al Binario49 Caffè Letterario, Bernardino Bonzani legge Cattedrale di Raymond Carver, a cura della Biblioteca Ospizio, in collaborazione con Teatro dell’Orsa e Binario49 all’interno della Settimana della Salute mentale 2023.

Il 28 settembre (ore 15,30), infine, di nuovo alla Biblioteca di Santa Croce, per Faccia a faccia con l’arte terapia, presentazione del progetto In-quiete. Arte terapia in Biblioteca. Intervengono Maria Agnese Menozzi e Silvia Rosini, arte-terapeute; in collaborazione con Dsmdp – Ausl di Reggio Emilia.

Alla Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra, fino al 5 settembre, la mostra fotografica The Invisible Breasts di Elisabeth Ubbe.

* CORTILE DEL TEATRO SAN PROSPERO – Tra i luoghi di Restate 2023, nella parte più antica e profonda di Reggio Emilia, il teatro San Prospero, che nel proprio cortile ospita le performance degli attori dello Stage internazionale di Commedia dell’Arte diretto da Antonio Fava: un appuntamento prestigioso e pluridecennale che porta Reggio Emilia allievi-attori da mille parti del mondo, alla scoperta delle radici, della tecnica e della cultura teatrale.

Dal primo agosto al 24 agosto, si terranno quasi ogni giorno (dalle 17,30) i Canovacci aperti al pubblico.

Il 3 agosto (ore 21), lo spettacolo Ninfe, dei e polli – Ovvero: come l’alloro passò dall’arrosto alla testa dei poeti. Produzione Arscomica. Con Annina Gieré, Carlos Becker. Regia di Antonio Fava.

Il 24 agosto (ore 21), il Grande spettacolo finale dello Stage internazionale di Commedia dell’Arte, con 30 artisti da Francia, Svizzera, Belgio, Regno Unito, Spagna, Germania, Canada, Stati Uniti, Cile, Brasile Cina e Italia.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Il programma potrà subire variazioni. Per aggiornamenti eventi.comune.re.it

IN CENTRO STORICO, NELLE VILLE E NEI QUARTIERI

Ricchissimi di iniziative, si associano a buon diritto e potenziano, con un denso carnet di proposte in centro storico, nei quartieri e nelle Ville di Reggio Emilia, tre cartelloni speciali: Qua-Estate 2023, Nel cuore dell’estate ed Estate popolare.

* QUA ESTATE 2023 – I quartieri di Reggio Emilia saranno coinvolti, anche in questa estate 2023, in eventi, laboratori e spettacoli diffusi.

Protagonisti sono i ricchi cartelloni di Villa Levi, Palazzo Vecchio al Mauriziano e il parco Le Ginestre, luoghi restituiti alla città grazie alla collaborazione con i cittadini nell’ambito del progetto Qua_quartiere bene comune.

Benessere, cultura, intrattenimento, sport e natura sono i temi ispirano e legano le diverse iniziative.

Estate in Villa a Villa Levi prevede fra l’altro Birrette in Villa dal 16 al 18 giugno; Sounday il 25 giugno, 2, 9 e 16 luglio, 27 agosto e 10 Settembre; il Picnic elettronico viene proposto il primo e il 15 luglio, il 26 agosto e 9 settembre; il Festival della Croce rossa il primo e il 2 luglio; Tè danzanti in Villa i giorni 18 giugno, 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre. Non mancheranno Yoga e ginnastica in Villa il 14, 17, 14, 21, 28 giugno ed il primo, 5 e 8 luglio oltre ad altri spettacoli teatrali e laboratori il 18, 23 giugno, il 2, 8, 14, 16, 19 luglio, il 2, 3 e 17 settembre.

Estate al parco Le Ginestre propone La Rugiada di San Giovanni il 22 giugno; Munn Metamorfosi l’8 luglio; un Gran Galà sotto le stelle il 10 agosto e Al servizio del benessere tra scuola e comunità il 23 settembre.

E ancora incontri di benessere in natura, laboratori creativi, corsi di yoga, Mindfulness, stretching e ginnastica dolce ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica per tutta l’estate.

Estate al Mauriziano farà trovare Giovedì al Mau 15, 22 e 29 giugno, 6, 13, 20 e 27 luglio, 7, 14 e 21 settembre. Martedì Cinema il 20 e 27 giugno, 4, 11 e 18 luglio. The punchline weekend il 24 e 25 giugno. Onirico Festival dal 17 al 23 luglio e Festa d’Autunno il 17 settembre, oltre ad altri spettacoli e laboratori il 17 e 18 giugno e 8, 9 e 16 luglio.

* NEL CUORE DELL’ESTATE – Da maggio a luglio la rassegna di eventi in centro storico ‘Nel cuore dell’estate – Insieme batte forte il cuore della città! Propone musica, balli, cibi e sapori, giochi per i più piccoli e tanto altro ancora.

– Piazza Vittoria Live rassegna di Band musicali dal 16 al 18 giugno in piazza della Vittoria e Martiri del 7 Luglio.

– Apericena al Parco il 20 e 27 giugno in piazza della Vittoria e parco del Popolo.

– Sapori di stelle il 30 giugno in piazza Martiri del 7 Luglio, per buon gusto e palato fino.

E in piazza Prampolini:

– La musica al centro – Si balla in piazza Prampolini il 21 giugno.

– Piazza Vittoria Live in Prampolini il primo e 2 luglio.

– La Grande cena di Boorea il 3 luglio.

– Serata di liscio e ballo a sorpresa il 7 luglio.

* ESTATE POPOLARE – Da giugno a settembre spettacoli, laboratori e attività a cielo aperto nei quartieri di Reggio Emilia. Estate popolare è un progetto di Acer e Comune di Reggio Emilia, con il sostegno di Iren e la collaborazione delle associazioni culturali della città.

Le proposte:

Aie urbane

Spettacoli, giochi e narrazioni con le compagnie Duolinda e Teatrin Palombaro, il parco

giochi in legno di Officina Clandestina e il laboratorio narrante “Il mercato delle storie”

A cura di Dinamico Festival e Galline Volanti. Quartieri Pieve e Villaggio Catellani. Pomeriggi e serate del 16 e 30 giugno.

Circo sotto casa

Laboratori di giocoleria ed equilibrismo e Circus Cabaret, spettacoli di circo contemporaneo con artisti e allievi. A cura di Compagnia Circolabile. Quartieri Fenulli, Rione Don Borghi, Santa Croce, Via Fogliani, Villaggio Stranieri. Laboratori: 16, 19, 20 e 22 giugno, 26, 27, 28 e 29 giugno, 3, 4, 5 e 6 luglio, 31 luglio, 1, 2 e 3 agosto. Circus Cabaret: 23 giugno, 1 luglio, 7 luglio, 5 agosto.

Long playing

Festival itinerante di musiche da banda e film sotto le stelle. A cura di Arci Reggio Emilia

Quartieri Compagnoni, Foscato, Gardenia. Concerti itineranti: 19 agosto Banda di Felina, 26 agosto Banda di quartiere, 2 settembre Filarmonica Città del Tricolore. Proiezioni: 27 agosto Cantando sotto la pioggia, 3 settembre La La Land, 10 settembre La febbre del sabato sera.

Divino urbano

Palestra di pensiero in movimento per under 25: contest di danza e rap, tornei di street

basket, dj set e microfono libero, link up danza e musica urbana, spettacoli e prove aperte. A cura di Associazione culturale Cinqueminuti e Natiscalzi Dt. Quartieri Compagnoni, Pieve, Santa Croce, Via Paradisi, Villaggio Stranieri. Weekend Divino Urbano: 7, 8 e 9 luglio. Divino Urbano Cantiere: 4 e 5, 18 e 19 luglio, 1 e 2 agosto. Divino – lo spettacolo: 5 agosto.

Il cerchio del mondo

Spettacoli teatrali, narrazioni laboratori creativi e proiezioni di cortometraggi. A cura di Teatro dell’Orsa. Quartieri Gardenia, Rione Don Borghi, Villa Sesso, Centro storico. Spettacoli: 16 giugno Filafiaba, 15 luglio Rodari in valigia, 5 settembre C’era una volta racconta. Laboratori creativi: 27 e 28 giugno Marionette e inventa storie, 5 e 26 luglio Teatrini di storie. Proiezioni in collaborazione con Reggio Film Festival: 28 e 29 agosto.

Ridi-segno il mio quartiere

Spettacoli, animazioni teatrali e laboratori di disegno, fumetto e creatività. A cura di Circolo Arci Picnic! e Associazione culturale 5T. Quartieri Compagnoni, Fenulli, Santa Croce, Rione Don Borghi, Via Zandonai, Villaggio Foscato. Ciclofficina degli animali fantastici: 10, 13 e 15 giugno. Spettacoli: 15 giugno Compagnia del Buco, 25 giugno Nani Rossi, 26 luglio Gambeinspalla, 8 settembre Otto Panzer. Laboratori creativi: 23 agosto Fumetto pop, 29 agosto Sulla collina, 31 agosto Ricettario illustrato, 28, 30 agosto e 5 settembre Il quartiere che vorrei.

Calendario sempre aggiornato su www.estatepopolare.it

Informazioni

Per informazioni su Restate 2023 – eventi.comune.re.it

Per eventi ai Chiostri di San Pietro e Palazzo Da Mosto: Fondazione Palazzo Magnani 0522 444446 – info@palazzomagnani.it

I biglietti per gli spettacoli in programma ai Chiostri di San Pietro sono disponibili su www.vivaticket.it

Biglietteria Teatro Valli piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7 da lunedì a sabato: ore 9.30 – 12.30, martedì e mercoledì: ore 17 – 19. Prenotazioni telefoniche: 0522 458854 (lunedì e giovedì ore 14 – 17) www.iteatri.re.it – biglietteria@iteatri.re.it

Biglietteria ai Chiostri di San Pietro via Emilia San Pietro, 44/c

Nelle sere di spettacolo, a partire da un’ora prima