Montagna, “Modena slow”, calendario di 47 escursioni

Dallo scorso sabato 10 giugno e fino ad ottobre, l’Appennino modenese si prepara ad accogliere gli amanti della natura e del turismo lento con “Modena Slow – Camminate in Appennino estate-autunno 2023”, un invito ad esplorare i tesori di questo affascinante territorio, attraverso una serie di escursioni condotte da Guide Ambientali Escursionistiche, che prevedono partenze da tutti i Comuni dell’Appennino modenese, con proposte che dureranno fino ad ottobre.

L’iniziativa mira a valorizzare la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale dell’Appennino, promuovendo esperienze turistiche autentiche e sostenibili che vanno ad arricchire l’offerta del territorio, invitando i visitatori a trascorrere il proprio tempo nelle località in quota con escursioni calendarizzate in modo da favorire la permanenza durante il weekend e non solo, da giugno a fine ottobre.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «valorizzare il nostro appennino significa promuovere il territorio nella sua globalità, cogliendone le peculiarità, le potenzialità e tutto il valore, che anche attraverso queste iniziative turistiche fanno emergere le bellezza e l’unicità della nostra provincia».

La peculiarità di questa raccolta di esperienze risiede anche nella sua distribuzione geografica. Le partenze da tutti i Comuni dell’Appennino modenese permettono ai visitatori di esplorare diverse aree, scoprendo la diversità di paesaggi e tradizioni che caratterizzano il territorio. Dalle Valli del Dolo e del Dragone al Parco del Frignano e al Monte Cimone, fino ai Sassi di Roccamalatina, ogni escursione offre una prospettiva unica sul territorio montano.

Le escursioni sono condotte da esperte Guide Ambientali Escursionistiche, che condividono la passione per la sostenibilità e la conservazione dell’ambiente. Durante le escursioni, le guide forniranno informazioni preziose sulla flora e la fauna locali, coinvolgendo camminatori e viaggiatori curiosi, in itinerari che offrono opzioni per ogni livello di abilità, permettendo a tutti di godersi l’avventura a proprio ritmo.

Modena Slow è organizzata da Modenatur, DMO (Destination Managment Organization) del territorio modenese, nel piano di attività promo-commerciali sviluppate nell’ambito del Territorio Turistico Bologna-Modena, in collaborazione con il sistema informativo del territorio.

Il calendario completo dell’iniziativa è pubblicato sul sito visitmodena.it, il portale ufficiale di informazione turistica di Modena, dove è possibile prenotare e trovare tutti i dettagli riguardanti le escursioni proposte e le modalità di prenotazione (www.visitmodena.it/modenaslow ).

La quota di partecipazione è 20 euro a persona, ridotto 15 euro dai 12 ai 18 anni. Anche per i gruppi di minimo 4 persone viene applicata la tariffa ridotta di 15 euro a persona. Gratuito fino agli 11 anni. La quota comprende l’accompagnamento e una copertura assicurativa.