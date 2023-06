Mezzi a fuoco dopo uno scontro ieri sera sulla A1 nel bolognese

Ieri sera poco dopo le 20:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze al km 201, per un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. A seguito dello scontro i due automezzi sono andati in fiamme. Non sono stati segnalati feriti.

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere l’incendio, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco Bologna di Autostrade per l’Italia.