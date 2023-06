Si svolgerà mercoledì 14 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00 alla sala riunioni del Consultorio familiare in viale Don Minzoni a Modena, il primo incontro con le consigliere di parità della Provincia di Modena promosso dai consultori familiari dell’Azienda Usl di Modena nell’ambito di un ciclo di incontri dedicati ai diritti e ai doveri in ambito lavorativo dei neo genitori prima, durante e dopo la gravidanza.

Per la consigliera di parità della Provincia di Modena Valeria Moscardino «continua la proficua collaborazione tra i consultori familiari dell’Azienda Usl di Modena e l’ufficio della consigliera di Parità della Provincia che dopo un primo momento on line a marzo di questo anno, stanno organizzando un ciclo di incontri dedicati ai diritti e doveri in ambito lavorativo dei neo genitori prima, durante e dopo la gravidanza. Le storie di tante mamme e di tanti papà lavoratori ci hanno fatto riflettere sulla mancanza di conoscenza delle norme giuridiche che regolano la loro realtà. Per questo ci è sembrato doveroso fornire all’interno dei corsi pre-parto una formazione dedicata non solo alle dinamiche interne alla genitorialità e al loro ruolo nel processo di sviluppo del bambino, ma anche un effettiva consapevolezza degli strumenti che il legislatore ha previsto per meglio gestire anche il ruolo lavorativo».

La consigliera di parità della Provincia di Modena Valeria Moscardino e la sua vice consigliera Laura Caputo saranno poi disponibili ad approfondire tematiche specifiche con appuntamenti individuali o di coppia che potranno essere richiesti direttamente dalle persone interessate.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente tramite il sito www.ausl.mo.it/genitori-lavoro-diritti