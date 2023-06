Berlusconi, Severi (Forza Italia): Esempio di uomo libero. Lascia un grande vuoto umano e politico

“Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo della storia d’Italia, un pezzo di noi. Un pezzo straordinario, unico, irripetibile, ma forte oggi, con la sua scomparsa, di una enorme lascito. Un trentennio di storia politica d’Italia di cui Silvio Berlusconi, con il suo genio, è stato indiscusso protagonista, con i suoi governi le sue uniche capacità. In trenta anni di attività politica attiva e di governo ci ha fatto vivere, e ci ha reso interpreti, sotto tutti i punti di vista, di una grande stagione di lotta di libertà, che ha costituito, e continuerà a costituire, il faro illuminante della azione politica di Forza Italia.

Una politica che fin dalla sua determinante scesa in campo, che ha consentito porre un baluardo all’avanzata comunista, abbiamo condiviso e sposato, fino ai giorni nostri e che oggi siamo onorati di portare avanti, come eletti e come uomini e donne di Forza Italia, con Silvio Berlusconi, unica e grande Forza di Libertà. Nel passato, nel presente e per il futuro”.

Così Claudia Severi, Capogruppo Forza Italia Sassuolo.