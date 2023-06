Ad Albinea tre appuntamenti con le letture al parco per bimbi dai 3 ai 6 anni

Il 15, il 29 giugno e il 13 luglio sarà tempo ad Albinea di “Favole all’ora della merenda…al parco” con le letture ad alta voce per bambini e bambine da 3 a 6 anni, accompagnati da un adulto. Gli appuntamenti saranno tutti alle ore 17.30.

Giovedì 15 giugno ci saranno le letture itineranti dal parco dei Frassini M. Hack (biblioteca) al parco Lavezza, passando per il parco Fola. Il percorso è breve, facile e adatto a tutti, i bambini devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’iniziativa. L’iniziativa dura circa 1 ora. Solo per questa data è necessario prenotare perché i posti sono limitati: biblioteca@comune.albinea.re.it / 0522 590262

Giovedì 29 giugno le letture si sposteranno al parco Radici di Amicizia (parcheggio e ingresso in via Cosmi oppure via Grandi di fronte alla Farmacia Comunale) con partecipazione libera.

Giovedì 13 luglio le letture avverranno al parco Baden Powell (via Grandi, incrocio via Togliatti), sempre con partecipazione libera.

In caso di maltempo le iniziative di terranno in biblioteca.

Per informazioni: biblioteca@comune.albinea.re.it / 0522 590262