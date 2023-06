Inaugura a Cavriago la rinnovata pista polivalente davanti al Pala Aeb

Un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per un nuovo spazio pubblico che viene recuperato e riconsegnato alla collettività. Un luogo in cui praticare attività sportiva e condividere momenti di svago e divertimento.

Viene inaugurata oggi alle 18 dalla sindaca Francesca Bedogni la rinnovata pista polivalente e area fitness Calisthenics nello spazio esterno al Pala Aeb di Cavriago (RE). Sarà presente il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Un intervento realizzato grazie al finanziamento della Regione nell’ambito di “Parchi sicuri”, un progetto di prevenzione integrata per la sicurezza urbana, promosso dall’Unione dei Comuni della Val d’Enza che ha interessato, oltre al Comune di Cavriago, anche quello di San Polo D’Enza per un costo complessivo di circa 102 mila euro di cui oltre 81mila coperti da contributo regionale.

“Rendere le nostre città più sicure significa renderle anche più belle, vivibili, accoglienti. Significa promuovere momenti di incontro e condivisione. In una parola: fare comunità. Con un’attenzione particolare ai giovani, come è giusto, che sono il nostro futuro. Ed è quello che abbiamo cercato di fare qui a Cavriago insieme al Comune e in un dialogo costante il territorio- afferma Bonaccini-. La Regione è da diversi anni impegnata su questo fronte, con interventi che si affiancano al lavoro quotidiano di Istituzioni, magistratura, forze dell’ordine, Polizie locali. E che agiscono in più direzioni, affiancando alla riqualificazione fisica degli spazi anche la prevenzione sociale e la promozione culturale. Un’attenzione alle relazioni tra le persone che ci dovrà guidare, superata la fase dell’emergenza, anche nel lavoro di ricostruzione che ci attende dopo l’alluvione che ha colpito una parte così estesa del territorio regionale, provocando tanti danni e tanto dolore nelle nostre comunità”.

Tra gli interventi realizzati nell’ambito del progetto, la qualificazione dell’illuminazione pubblica della pista polivalente, che viene destinata a campo di calcetto e playground, nell’area esterna al Pala Aeb del circolo Kessel di Cavriago.

Previsto anche il coinvolgimento delle associazioni sportive e giovanili locali nel processo di rigenerazione dell’area mediante azioni di animazione culturale e sociale rivolte alla cittadinanza.

Il progetto “Parchi sicuri” è uno dei 26 Accordi di programma sottoscritti nel corso del 2022 dalla Regione con i territori per promuovere la sicurezza urbana, prevenire la criminalità e il disordine urbano. Accordi che possono contare su oltre 2,6 milioni di euro di contributi regionali per un investimento complessivo che supera i 3,3 milioni. In provincia di Reggio Emilia sono 5 gli accordi finanziati con un contributo regionale di 537 mila euro a fronte di un costo complessivo che sfiora i 700 mila.