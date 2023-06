PUG Comune di Sassuolo: prorogato al 14 luglio il termine per le osservazioni

Sono stati prorogati, fino al prossimo 14 luglio compreso, i termini per la presentazione delle osservazioni al PUG, Piano Urbanistico Generale. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo, con la delibera n°120 del 6 giugno scorso in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Negli incontri effettuati – si legge nella delibera di Giunta – è emersa l’opportunità di approfondire gli aspetti innovativi del Piano, in particolare al fine di completare in modo esaustivo il contributo che il territorio ha sempre fornito nella fase di elaborazione e approvazione degli strumenti urbanistici; l’art. 45, comma 5 della legge regionale 24/2017 prevede, nella fase di formazione del piano: “L’amministrazione procedente può motivatamente prorogare il termine di presentazione delle osservazioni per un massimo di sessanta giorni”; ritenuto pertanto opportuno consentire la più ampia condivisione e partecipazione nella fase di formazione del Piano, si propone di posticipare fino alle ore 24 del 14/07/2023, i termini per presentazione di osservazioni alla proposta di Piano fissati inizialmente al 12 giugno 2023”.