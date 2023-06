Protezione civile, il capo Dipartimento Curcio e la vicepresidente Priolo oggi in visita al cantiere di Ca’ di Lugo, insieme al sindaco Ranalli

Un sopralluogo al cantiere sul Santerno a Ca’ di Lugo, nel ravennate, uno dei più complessi, dove procedono le opere. A fare il punto oggi la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, impegnata in un sopralluogo con Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e il sindaco Davide Ranalli.

Successivamente Priolo e Curcio hanno raggiunto Forlì dove, al Centro di ammassamento, hanno incontrato una rappresentanza di volontari dei coordinamenti provinciali di Protezione civile, delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali.

Ca’ di Lugo

Proseguono intanto i lavori a Ca’ di Lugo, in provincia di Ravenna, per il consolidamento degli argini del fiume Santerno, dopo i danni causati dall’alluvione. Quello a Ca’ di Lugo è uno dei cantieri più complessi, in cui il fondo alveo si è occluso a causa del cedimento interno delle sponde provocato dall’enorme quantità di acqua caduta. In questo momento si sta procedendo speditamente alla chiusura della rottura arginale dovuta alla tracimazione e nella ricostruzione della sommità arginale, con il posizionamento di massi ciclopici e palancole, in un tratto di circa 80 metri e la sigillatura con argilla. I lavori proseguiranno poi con la pulizia del fondo alveo e, a partire dalla seconda metà di giugno, con la ricostruzione e il consolidamento dell’argine destro fino a San Lorenzo e di quello nel tratto da Santa Maria in Fabriago verso monte.

L’aggiornamento della situazione

Continua l’attività di assistenza alla popolazione coinvolta nelle alluvioni e le frane che hanno colpito l’Emilia-Romagna. Le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi sono 684 di cui 84 minori: 333 nella provincia di Ravenna, 241 in quella di Forlì-Cesena, 71nella Città metropolitana di Bologna, 3 in provincia di Rimini.

Restano 755 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 330 in modo parziale e 425 totalmente.

Il quadro più aggiornato disponibile della situazione frane conta al momento 978 frane principali.