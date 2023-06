Imola: “Bluff globale e lezioni ucraine”, più di 500 persone per la conferenza di Lucio Caracciolo

Oltre 400 persone in presenza, più 120 collegate alla diretta Facebook, per “Bluff globale e lezioni ucraine”, conferenza di Lucio Caracciolo, ultimo appuntamento dell’XI corso di geopolitica organizzato da Università Aperta Imola. Caracciolo: «È per me un onore, di questi tempi, intervenire da un luogo di produzione».

Numerose le domande degli ospiti in sala, tra “corsisti” di Università Aperta e visitatori che hanno scelto di ascoltare la lectio del direttore di Limes.

Nella foto, accanto a Lucio Caracciolo, il presidente di SACMI, Paolo Mongardi, e la presidente di Università Aperta Imola, Sandra Zanardi.