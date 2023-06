Domenica 11 giugno a Cavriago inaugura la Pista Polivalente con il Presidente Bonaccini

La pista polivalente del Pala AEB è pronta e i ragazzi del Kessel stanno ultimando gli ultimi preparativi per riaprire il Korner.

Domenica 11 giugno alle ore 18 a Cavriago si torna al Pala, con una festa di inaugurazione dedicata allo sport e alla sicurezza.

La riqualificazione infatti della Pista Polivalente del Pala AEB e la nuova illuminazione della tribuna e dell’area circostante rientrano nel Progetto Parchi Sicuri, finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Il costo dell’intervento è stato di circa 45.000 euro.

Sono stati sostituiti 20 impianti luce obsoleti con illuminazione led e sono stati inseriti due nuovi punti luce; è stata sistemata la pavimentazione della pista, sia intervenendo sui giunti infrastrutturali che realizzando un rivestimento a film colorato, con la tracciatura dei campi da gioco di basket, pallavolo e calcetto.

“Continuiamo con gli interventi di recupero e di rigenerazione di uno dei luoghi più amati e frequentati dai cavriaghesi. In maggio 2021 abbiamo riqualificato il punto ristoro gestito dal Circolo Kessel, mentre lo scorso anno abbiamo ripristinato il campo da beach volley.” Dichiara il Vice Sindaco con delega allo sport e alla sicurezza Matteo Franzoni. “La riqualificazione della pista polivalente rientra in un progetto complessivo che mira a restituire ai cavriaghesi luoghi rigenerati, luoghi in cui stare insieme, in cui ricominciare a costruire comunità. Anche se i numeri registrano un calo dei fenomeni criminosi a Cavriago, il Comune e la Regione non sottovalutano i problemi e il malessere che derivano dalla percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Negli anni passati diverse erano le segnalazioni relative a questa area del paese, tanto amata, ma abbandonata. L’intervento di riqualificazione della pista è una delle tappe di un percorso di politiche per la sicurezza urbana, realizzabili solo attraverso la collaborazione con le altre istituzioni e con le forze dell’Ordine che ringrazio, oltre che con il mondo dell’associazionismo e con i cittadini.”

All’inaugurazione sarà presente il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, le autorità locali e il mondo dello sport e del volontariato cavriaghese.