Progetto “Reggio città dei sentieri”, sabato l’inaugurazione della “Via delle Ville”

Festa sabato 10 giugno a Rivalta al parco Le Ginestre di via Conforti, dove per l’occasione verrà inaugurato l’itinerario “La Via delle Ville”, sentiero Cai 646D, “GreenWay Rio della Vasca”, realizzato nell’ambito del progetto comunale “Reggio Emilia, città dei sentieri”. Il Comune di Reggio ha infatti dato avvio all’individuazione di 18 nuovi tracciati pedonali sul territorio comunale che vengono man mano attrezzati per permetterne la piena fruibilità e consentire così facili passeggiate tra la città e la campagna e di cui “La via delle ville” fa parte.

Sabato, questo nuovo percorso, recentemente tabellato dal Cai, viene ufficialmente aperto con una passeggiata (partenza ore 9.30) che offre la possibilità di percorrere l’anello di 3.5 chilometri o quello da 7 chilometri accompagnati dai volontari di Insieme per Rivalta e del Cai. Il percorso costituisce la variante Cai 646D del sentiero Cai 646 del Volto Santo.

Alle 15.30 si terrà una nuova passeggiata in compagnia degli asini dell’Asineria di Reggio e con la liberazione di fauna selvatica recuperata dal Rifugio Matildico. Al parco delle Ginestre e lungo la Greenway saranno inoltre organizzati momenti performativi teatrali e laboratori per bambini con la partecipazione di associazione culturale 5T e Arci PicNic

Alle ore 16.30, inventario fantastico degli alberi per disegnare e raccontare l’Alberoteca del parco delle Ginestre con l’illustratrice Giulia Imbrogli, a cura di associazione PicnNic! (età consigliata 6/10 anni, partecipazione gratuita). A seguire, alle ore 17.30, lo spettacolo con la compagnia Progetto g.g. “I musicanti di Brema”, narrazione in musica a cura di associazione 5T.

Dalle 18.45 di nuovo in marcia lungo il percorso ad anello di circa 4 chilometri “Sulle tracce dei templari”, da casetta Peep, villa Falcetti, chiesa di Rivalta, accompagnati da guida storica e assaggio di Stretch & Tone con Claudia Salsi Rientro ore 20.15 per l’aperitivo. (prenotazione obbligatoria al 348/2480188 Roberta).

Dalle ore 18 sarà possibile cenare.

L’organizzazione della giornata è a cura di Insieme per Rivalta in collaborazione con Cai Reggio Emilia, Asineria di Reggio Emilia, Rifugio Matildico, associazione culturale 5T, PicNic, Centro giovanile Biasola e Arca in movimento. L’associazione Insieme per Rivalta devolverà il ricavato dell’iniziativa a favore del Comune di Ravenna colpito dalla recente alluvione.

In caso di maltempo gli eventi saranno spostati al 22 giugno in occasione della Tortellata di San Giovanni – Insieme per la Romagna.