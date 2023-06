Pettegolezzi LAB: il 15 giugno a Concordia primo incontro dell’esperimento di teatro partecipato

Tra gli elementi che contribuiscono a tenere insieme una comunità, si sa, ci sono anche i pettegolezzi: e proprio ‘Pettegolezzi’ è il titolo dell’esperimento di teatro collettivo che giovedì 15 giugno darà il via al percorso di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, che culminerà in uno spettacolo che parlerà di Concordia, e i cui attori saranno i cittadini stessi.

‘Pettegolezzi’ è il titolo del nuovo spettacolo di TiPì, che debutterà il 20 luglio a Concordia sulla Secchia: si tratterà di uno spettacolo itinerante che mescolerà teatro, musica e circo, utilizzando il centro storico del paese come scenografia naturale, per concludersi poi sul palco di piazza Gina Borellini.

Insieme agli artisti coinvolti, in scena ci sarà anche il gruppo di cittadini che parteciperanno al Pettegolezzi LAB: un laboratorio teatrale, un percorso finalizzato alla creazione di tanti personaggi “di paese”. Pettegolezzi parlerà infatti di Concordia, ma non solo: sarà il ritratto di un paese e delle sue dinamiche senza tempo. Sarà esplorato l’ordinario e lo straordinario, in tutta la varietà di vite e personalità che è possibile incrociare per via o in piazza, giocando con il corpo, col travestimento e con la voce. Lo spettacolo coinvolgerà sia attori che musicisti e circensi: grazie a questo cast composito, si potrà giocare con I diversi linguaggi, mantenendo lo stile popolare tipico del teatro di strada, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età. Il laboratorio sarà condotto dagli stessi artisti che faranno parte del cast dello spettacolo.



Dopo il 15 giugno, le altre date del laboratorio saranno il 22, 25, 28 giugno, 9 e 16 luglio. La prova generale dello spettacolo si terrà il 19 luglio.

Il laboratorio è gratuito. Richiesta solo una quota associativa di 10 euro per l’attivazione della copertura assicurativa.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a progetto.tp@gmail.com o chiamare il numero 331.7487202.

‘Pettegolezzi’ è realizzato con il sostegno del Comune di Concordia sulla Secchia e la partecipazione di CPL Concordia e Owenscorp.