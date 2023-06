Nasce a Concordia la prima Cooperativa di Comunitá Energetica Rinnovabile

È stata costituita il 29 maggio 2023 la Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) denominata Energia per Concordia. Presidente della cooperativa è Paride Suffriti, concordiese di 33 anni, esperto di energie rinnovabili. Sono 17 i soci della cooperativa, di cui 12 privati cittadini, 3 imprese: SEC – Società Edile Concordiese, Tecnoservizi srl, Sportpertutti srl e le cooperative Gioacchino Malavasi e La Bella Sfilza.

In un contesto di prezzi altalenanti dell’energia e di necessità concreta di promuovere il passaggio a fonti energetiche alternative, la CER rappresenta una soluzione innovativa per condividere e sfruttare in loco l’energia rinnovabile prodotta, riducendo le emissioni di gas serra e il costo dell’energia stessa. La forma cooperativa è stata ritenuta quella più adatta per questa particolare tipologia di comunità, in quanto offre importanti valori aggiunti, come il mutualismo tra i soci, la partecipazione democratica alla governance e la decisione condivisa sulla destinazione degli utili o nella scelta degli obiettivi da raggiungere.

La nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile di Concordia, e fra le prime a livello provinciale, è frutto di un lavoro iniziato nel 2022 dall’assessorato all’ambiente, presente alla costituzione della cooperativa con l’assessora Katia Pedrazzoli che commenta così questo importante risultato: “Le CER sono uno degli esempi di azione corresponsabile contro i cambiamenti climatici e la sua costituzione era uno degli obiettivi del PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Concordia, discusso in Consiglio Comunale. Sia diversi cittadini che imprese hanno già deciso di far parte di questa cooperativa e come Amministrazione lavoreremo per fare in modo che questa rete possa crescere sempre più. I modelli organizzativi non sono neutri rispetto all’identità dell’organizzazione, al contrario, funzionano quando sono coerenti con la loro natura. Per questo la scelta di essersi costituiti in cooperativa è stata coerente con gli obiettivi, un bel segnale che sottolinea la volontà di voler restituire alla collettività il valore estratto.”

“L’impegno dell’Amministrazione – sottolinea il sindaco Luca Prandini – è quello di sostenere concretamente l’avvio e il cammino della comunità energetica. Per questo, già da tempo, con il prezioso contributo dei volontari abbiamo attivato in municipio sportelli informativi che saranno aperti anche il 9 e 10 giugno dalle 9 alle 12:30. Inoltre, attraverso due bandi di prossima pubblicazione mettiamo a disposizione della collettività risorse per aderire alla coop. di comunità energetica rinnovabile: un bando sarà rivolto alle attività commerciali e alle imprese, uno sarà rivolto ai cittadini. La questione ambientale riguarda tutti noi, e l’Amministrazione vuole fare la sua parte fino in fondo per sostenere la transizione energetica.”

Presente al momento della costituzione della cooperativa Energia per Concordia anche il consigliere regionale Luca Sabattini che ha voluto conoscere di persona il lavoro fatto a Concordia: “Grazie alla vitalità di questi pionieri e al supporto prezioso dell’Amministrazione di Concordia si crea un esempio che mi auguro possa essere seguito in tanti territori. La Regione crede profondamente nelle comunità energetiche rinnovabili che tengono insieme due obiettivi: aumentare la produzione di energia pulita e fare comunità.”

Per i cittadini che desiderano informazioni è stata attivata la mail energiaxconcordia@gmail.com