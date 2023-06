Il Comandante Interregionale Carabinieri di Padova in visita al Comando Provinciale di Reggio Emilia

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Reggio Emilia. Ad attenderlo presso la caserma di via Corso Cairoli, sede del Comando Provinciale il Comandante Provinciale, colonnello Andrea Milani.

Il Generale Stefanizzi ha incontrato gli Ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, i Comandanti delle Stazioni della Compagnia di Piacenza, i Comandanti dei Reparti Speciali presenti sul territorio, una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. L’Alto Ufficiale ha salutato i presenti, rivolgendo loro parole di apprezzamento per l’impegno e per il lavoro svolto quotidianamente, tratteggiando i valori militari, la passione, l’umanità e la generosità che devono contraddistinguere l’operato del Carabiniere, custode da oltre due secoli delle comunità affidategli. Si è rivolto ai suoi uomini con grande umanità sottolineando l’importanza dell’operato dei comandanti di Stazione e di tutti i carabinieri che lavorano sul territorio a protezione delle popolazioni.

Alla fine di questo primo incontro, il colonnello Andrea Milani alla presenza degli Ufficiali della sede e dei Comandanti delle compagnie dipendenti, nel corso di un breve briefing operativo, ha illustrato le principali attività del Comando Provinciale e le peculiarità dell’attività dell’Arma in tutta la provincia.

Nel corso della stessa mattinata, il Generale Stefanizzi presso il Palazzo del Governo ha incontrato il Prefetto di Reggio Emilia, Dr.ssa Maria Rita Cocciufa, successivamente il Sindaco di Reggio Emilia, Dott. Luca Vecchi, e presso il Palazzo di Giustizia il Procuratore Capo, Calogero Gaetano Paci e il Presidente del tribunale Dr.ssa Cristina Beretti. Le autorità incontrate all’all’alto Ufficiale hanno espresso parole di elogio per l’operato dell’Arma reggiana. Al termine, accompagnato dal Comandante Provinciale, dapprima ha visitato la Stazione Carabinieri di Correggio, sede a particolare impegno operativo, e successivamente la Compagnia Carabinieri di Guastalla dove ha incontrato i rispettivi Comandanti e i militari effettivi ai due Comandi con i quali ha avuto modo di intrattenersi, recependo le peculiarità e le esigenze provenienti dal territorio.