Hashish e marijuana sequestrati durante i controlli in zona stazione ferroviaria a Reggio Emilia

Nell’ambito dei rafforzati controlli in zona Stazione ferroviaria a Reggio Emilia, ieri mattina la pattuglia Turri ha proceduto con il controllo di tre persone in piazzale Marconi. Una delle tre, un giovane 18enne residenti a Reggio Emilia, è stato trovato in possesso di sostanza semi solida di colore marrone che, analizzata da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere marijuana per grammi complessivi lordi pari a grammi 0,46. Il giovane è stato quindi sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 e la sostanza sottoposta a sequestro amministrativo.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo disposti dal Questore Ferrari, sempre nella giornata di ieri, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica” controllando 40 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, 30 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Durante i controlli appiedati in zona stazione e vie limitrofe, unitamente a personale dell’unità cinofila della Polizia Locale, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine hanno rinvenuto, nell’intercapedine di un muro di piazzale Marconi, sostanza solida di colore marrone che, all’esito dell’esame con Narcotest, è risultato hashish del peso complessivo di 9,40 grammi.