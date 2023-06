Concerti di Zucchero a Reggio Emilia: le modifiche alla viabilità e le ordinanze di divieto di consumo di alcol

In occasione dello svolgimento dei due attesi concerti di Zucchero “Sugar” Fornaciari in programma alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate tuttavia alla zona del Campovolo. Le modifiche riguardano prevalentemente divieti di circolazione stradale e sosta e sono finalizzate a prevenire congestionamenti del traffico e a tutelare i numerosi pedoni che si muoveranno verso l’Arena. Apposite segnaletiche sul posto indicheranno i divieti, le deviazioni e i percorsi alternativi. Per coloro che hanno la possibilità di raggiungere l’Arena Campovolo a piedi o in bicicletta è consigliabile utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’auto privata.

Per agevolare il corretto svolgimento delle manifestazioni, saranno emessi inoltre alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto, nonché per vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati nell’area d’ambito della manifestazione.

Inoltre, nelle giornate di venerdì 9 (ore 8.30-13 e dalle 15 alle 20.30) e sabato 10 giugno (ore 15-20.30), sarà possibile contattare l’Urp del Comune al numero 0522 456660 per avere informazioni legate alla viabilità.

Tutte le informazioni sugli eventi sono a pubblicate dagli organizzatori sul sito www.rcfarena.com

STRADE CHIUSE

Dalle ore 15 di venerdì 9 e di sabato 10 giugno fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità saranno chiuse al traffico veicolare via del Chionso, nel tratto tra via Saragat e via dell’Aeronautica, e via Montagnani Marelli. Faranno eccezione residenti, e lavoratori della zona che dovranno seguire i percorsi prestabiliti. Via dell’Aeronautica resterà percorribile solo per i diretti al parcheggio “Aeroporto” muniti di regolare prenotazione.

Per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione che saranno segnalati sul posto dalle forze di polizia presenti in loco.

DIVIETI DI SOSTA – Fino alle 12 di domenica 11 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione su ambo i la ti di via dell’Aeronautica.

PERCORSI CONSIGLIATI PER RAGGIUNGERE I PARCHEGGI – Tutte le informazioni sulla prenotazione e gestione dei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato due parcheggi a pagamento: aeroporto e in via del Chionso.

Parcheggio Aeroporto – da Sud: via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via dell’Aeronautica; da Est: autostrada A1 uscita Modena Nord, via Cartesio (Ss9 via Emilia), via Bocconi – direzione Scandiano, via Monsignor Cocconcelli, via Salvarani, via Piacentini, via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via Aeronautica; da Ovest: Uscita 3 tangenziale, via Vertoiba, via dell’Aeronautica. Infine per chi arriva da Nord: via Vertoiba, via dell’Aeronautica.

Parcheggio Via del Chionso – per chi arriva da Nord: uscita 4 della tangenziale, via Morandi, via Adua. Per tutte le altre direzioni: uscita 4 della tangenziale, via Morandi, via Cisalpina, via Gramsci, via del Chionso.

MUOVERSI IN BICICLETTA – Cicli e motocicli non potranno essere posteggiati all’interno della Rcf Arena e su via dell’Aeronautica. Si potrà parcheggiare in modo regolare in zona Santa Croce

INFORMAZIONI SULLA VIABILITÀ – Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune al numero 0522.456660, attivo venerdì 9 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30 e sabato 11 giugno dalle 15 alle 20.30.

MODIFICHE AL TRASPORTO LOCALE – In occasione dei concerti le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune modifiche. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://www.seta.it/re/

LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ALCOL E BEVANDE IN VETRO E LATTINA NELLE AREE LIMITROFE

Nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 presso l’Arena Campovolo, in via dell’Aeronautica, sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede:

· Dalle ore 22 di giovedì 8 giugno alle ore 8 di domenica 11 giugno, divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione maggiore del 5% vol per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, birrerie, ristoranti), per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), per i circoli, per i chioschi e i punti di somministrazione di operatori commerciali su aree pubbliche o predisposti dagli organizzatori degli eventi, nelle perimetro cittadino ricompreso fra via del Chionso, via Vertoiba, via Montagnani Marelli, l’asse ferroviario e il quartiere Santa Croce, l’ordinanza avrà validità anche all’interno dell’area della Rcf Arena Campovolo e sue pertinenze.

· Dalle ore 22 di giovedì 8 giugno alle ore 8 di domenica 11 giugno, divieto di consumo, detenzione, vendita e somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande (circoli, bar, pub, birrerie, ristoranti), per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita).

· Dalle ore 24 di giovedì 8 giugno alle ore 8 di domenica 11 giugno, nel perimetro cittadino ricompreso fra via del Chionso, via Vertoiba, via Montagnani Marelli, l’asse ferroviario e il quartiere Santa Croce, divieto di collocare automarket, bancarelle e punti di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli autorizzati nell’ambito della manifestazione.