Venerdì 9 giugno a Calderara di Reno concerto nel parco di Castel Campeggi

L’edizione 2023 di Culturara Estate entra nel vivo col concerto dei CousCous a colazione, un giovane progetto che fonde dance e pop al jazz e all’elettronica. L’appuntamento aprirà il cartellone musicale della rassegna culturale estiva di Calderara, in una delle location scelte sul territorio per i vari eventi: si svolgerà nel parco di Castel Campeggi a partire dalle ore 21.30, al culmine di una serata che si aprirà con un evento dedicato alla comunità. Alle 18.30, infatti, saranno inaugurati alla presenza dell’Amministrazione Comunale i nuovi attrezzi sportivi del parco di Castel Campeggi: un tavolo da ping pong e tre tipologie di attrezzi per il Calisthenics, installati nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2022.

Dalle ore 19 è in programma un dj set a cura di HiGuys con aperitivo organizzato da Percorsi Sicuri in collaborazione con Pasticceria Bar Sacco.

Il CONCERTO

CousCous a colazione – Parco di Castel Campeggi, ore 21 con Wilma Fatima Matsombe (voce), Antonio Casalino (batteria), Mattia Mennella (chitarra e synth), Gioele Cangini (chitarra), Giacomo Cortesi (basso e synth).

I CousCous a Colazione sono un progetto nuovo e fresco che fonde sonorità dance e pop a influenze jazz e r’n’b. I brani sono arricchiti da elementi che traggono origini dal sound Mediterraneo e dall’Africa, grazie alle diverse provenienze culturali dei suoi componenti, che donano alla loro musica una cornice world.

Il giusto equilibrio nella loro musica tra strumenti tradizionali e l’utilizzo dell’elettronica, i testi pop e la loro forte presenza live, hanno saputo destare molto interesse tra pubblico e operatori del settore tanto da arrivare in finale a molti importanti contest di musica indipendente in tutta Italia, da “Musica Da Bere” , ad Arezzo Wave, da Music Is The Best, Tour Music Fest e Palchi Belli.

Hanno pubblicato quattro singoli “Una fra tanti” (2021), “Seilà” (2021), “India” (2022), “Chiamami Chiamami” (2022); a gennaio 2023 sono selezionati per il bando di produzione e circuitazione EncodER del Centro Musica di Modena e attualmente sono in studio per la produzione del loro primo album.

Culturara Estate 2023, il cartellone culturale estivo di Calderara di Reno, si apre il 9 giugno e chiuderà il 17 settembre dopo un’estate ricca di appuntamenti.

Diffusa sul territorio, la rassegna si svolge nel capoluogo e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno, Castel Campeggi con un cartellone che prevede:

quattro concerti e uno spettacolo di danza a cura della Casa della Cultura “Italo Calvino”;

quattro serate di cinema all’aperto curate da Massimo Bondioli – Atelier Progettuale Principi Attivi, in collaborazione con Biografilm Festival;

due serate di ballo e musica dal vivo, liscio e swing;

tre concerti di musica classica in chiave contemporanea a cura di Alessandra Ziveri;

un laboratorio di fumetto a cura dell’associazione culturale Hamelin;

tre camminate naturalistiche organizzate dal Gruppo Podistico di Longara;

una biciclettata storica organizzata da ANPI Calderara.

Nel periodo estivo, inoltre, sarà aperta la mostra “Resta sveglio svegliati” di Valeria Cavallone e Riccardo Frolloni, a cura di Adiacenze.

L’illustrazione di Culturara Estate è stata realizzata dal fumettista bolognese Francesco Cattani.

La rassegna è promossa da Culturara, il sistema che unisce la Casa della Cultura “Italo Calvino”, il Teatro Spazio Reno e la Biblioteca Rinaldo Veronesi.

Tutte le attività sono gratuite e ad ingresso libero, ad eccezione dello spettacolo di danza Atelier di ricerca – Triple Bill.

Per il laboratorio di fumetto I Calderini di Mezzo Mondo è richiesta la prenotazione via email a culturara@comune.calderaradireno.bo.it oppure direttamente alla Casa della Cultura o in biblioteca.

Informazioni e programma: culturara.it

Culturara Estate 2023 è realizzata in collaborazione con:

Adiacenze: arte contemporanea

Atelier Progettuale Principi Attivi: rassegna cinematografica

Alessandra Ziveri: Notti di Note

DNA: Atelier di ricerca – Triple Bill

con il coordinamento del Servizio Cultura del Comune di Calderara di Reno.

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Si ringraziano le associazioni del territorio che collaborano alla sua realizzazione.