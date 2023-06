Venerdì 9 e sabato 10 giugno il grande ritorno live di Zucchero “Sugar” Fornaciari nella sua Reggio Emilia

Dopo 11 anni di assenza “live” dalla sua città, concerti sold out in tutto il mondo, innumerevoli dischi di platino e oro e prestigiose collaborazioni con star internazionali, ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI torna nella sua Reggio Emilia, “amore e radici”, per 2 imperdibili concerti venerdì 9 e sabato 10 giugno alla RCF Arena (Campovolo).

Sarà l’occasione per ripercorrere la sua quarantennale carriera di grandi successi con le sue hit più celebri e per inaugurare la nuova veste della RCF Arena (Campovolo): con 35.000 sedute per ogni show (disposte a forma di diamante in omaggio ad uno dei suoi più famosi brani), la RCF Arena (Campovolo) diventa la più grande Arena (realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali) in Europa con posti a sedere.

Ad accompagnare Zucchero sul palco il coro gospel Sherrita Duran Gospel Choir e una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Special guest di venerdì 9 giugno sarà SALMO.

I biglietti per i due live show, prodotti e organizzati da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare www.friendsandpartners.it e www.rcfarena.it.

Durante la grande festa di Zucchero, nel boulevard della RCF Arena (Campovolo) si potrà vivere un’esperienza unica all’interno del “mondo di Zucchero”, ripercorrendo la sua carriera con mostre fotografiche e memorabilia, attività legate al mondo e alla storia di Sugar e al suo rapporto con tutte le nazioni che ha toccato con i suoi live in 40 anni di carriera. Tutto arricchito con vari punti di ristoro a tema.

Sono disponibili su www.friendsandpartners.it e www.rcfarena.com le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto.

IL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA ACCOGLIE ZUCCHERO CON LUMINARIE DEDICATE ALLA SUA CELEBRE DIAMANTE

E il centro storico per l’occasione non può non vestirsi a festa il prossimo weekend, con le proposte a tema di ‘Il centro storico al ritmo di Zucchero Sugar Fornaciari’, nell’ambito del cartellone ‘Insieme batte forte il cuore della città!’ promosso dal Comune con il sostegno di Iren.

Domani, giovedì 8 giugno, in via Crispi, verranno installate apposite luminarie ‘in forma di parole’, che riproporranno temi del testo di uno dei pezzi più famosi del bluesman reggiano: la bellissima Diamante. Le luminarie verranno accese venerdì 9 giugno.

Le parole della canzone, che prende il nome dalla nonna, evocano la rinascita che segue la fine di una guerra. Una rinascita spirituale, ma anche fisica e materiale, incarnata dall’immagine dei nevai che fioriscono, dai vinai che aprono bottega, dalle persone che tornano a passeggiare lungo le strade del paese.

Questo il testo, liberamente tratto dalla canzone, che sarà proposto con l’installazione delle luminarie.

“Diamante

Respirerò l’odore dei granai

Impareremo a camminare per mano insieme

Ballare piano in controluce

Moltiplicare la nostra voce

Delmo vin a’ cà

Zucchero Sugar Fornaciari”.

Le luminarie resteranno per tutto il periodo estivo e verranno messe all’asta in ottobre, in occasione di un evento dedicato con raccolta di fondi destinati a progetti a sostegno della Romagna.

“Il nostro centro storico – dice l’assessora a Commercio e Attività produttive Mariafrancesca Sidoli – rende omaggio all’artista reggiano fra i maggiori esponenti della musica leggera italiana in campo internazionale. Due giorni all’insegna della musica, grazie alla collaborazione con Radio Bruno, e delle parole che prenderanno luce a partire da venerdì sera, tratte da uno dei brani più iconici di Zucchero, che richiamano fortemente la sua e nostra terra e che esprimono significati di speranza e di fratellanza. Un benvenuto a Reggio Emilia che vuole trasformarsi non solo in un’occasione di festa ma in un segno di vicinanza alla terra di Romagna, così duramente colpita dalle alluvioni, attraverso l’asta di beneficenza delle luminarie, che sarà tenuta in seguito. Un ringraziamento speciale, quindi, a Zucchero Sugar Fornaciari, che ci accompagnano in questo percorso di solidarietà.”

Di Zucchero Fornaciari racconteranno anche numerose vetrine dei negozi del centro, decorate da oggetti e abbigliamento messi a disposizione dal suo fans club, così come in alcuni ristoranti verranno proposti menù e piatti a tema, sul filo della tradizione culinaria reggiana.