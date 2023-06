Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: giovedì 8 giugno un evento Lapam Confartigianato a Castelfranco Emilia

Lapam Confartigianato, in collaborazione con Progetto ambiente Sicuro e Terapeutica, ha organizzato un evento di confronto sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno a partire dalle ore 18.00 presso la Biblioteca di Castelfranco Emilia, in Piazza della Liberazione 5.

Durante l’iniziativa saranno presentati i documenti tecnici e sanitari da tenere a disposizione in azienda in caso di controlli da parte degli Ufficiali Pubblici Giudiziari. Infatti, a seguito dell’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, sono iniziati dei controlli a campione da parte degli organi di vigilanza preposti su tutto il territorio regionale.

I relatori dell’evento saranno Maria Elisabetta Contini, Progetto Ambiente Sicuro e Diego Todeschini, Terapeutica Medicina del lavoro.

«La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono aspetti non secondari – dichiara Mattia Monduzzi Donazzi, segretario della sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia –. Si tratta di un’iniziativa che riteniamo fondamentale per tutte le imprese. Grazie agli esperti che presenzieranno all’incontro, potremo fornire le informazioni necessarie per mettere in campo tutti quegli strumenti utili ai fini della prevenzione».

L’evento è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu