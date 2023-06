Reggio Emilia: controlli della Polizia di Stato in zona Stazione Storica

Ieri mattina a Reggio Emilia, la pattuglia Turri della Polizia di Stato ha fermato in via Eritrea un cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, sprovvisto di qualsiasi documento utile a una compiuta identificazione, che all’esito dei necessari controlli veniva trovato in possesso di sostanza erbacea di colore verde, poi risultata marijuana, del peso di 1,4 grammi. L’uomo veniva sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, veniva identificato a mezzo rilievi foto-dattiloscopici. In seguito a controlli in banca dati, l’uomo, 31enne gambiano, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, risultava irregolare sul territorio nazionale, pertanto veniva deferito ai sensi dell’art. 14 Comma 5-quater D.Lgs. 286/98 e messo a disposizione dell’ufficio stranieri per i necessari adempimenti, al termine dei quali il Prefetto disponeva l’espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il Questore ne disponeva quindi l’accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria (ROMA) da dove sarà rimpatriato nel paese di origine.

Alla mezzanotte, una pattuglia delle Volanti, transitando in Piazzale Marconi, notava due persone intente a consumare alcolici che venivano fermate e identificate. I due, un 40enne e un 50enne residenti a Reggio Emilia, venivano sanzionati amministrativamente per la violazione dell’art. 1 dell’Ordinanaza sindacale R.U.O. nr. 23 del 29.05.2023 del Comune di Reggio Emilia. Inoltre, venivano denunciati per violazione dell’art. 688 c.p. (ubriachezza molesta).