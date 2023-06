Dalle camminate di gruppo alla ginnastica dolce nei parchi, tante iniziative per fare attività fisica all’aperto e in compagnia

L’estate è alle porte e si moltiplicano in tutta la provincia iniziative sul movimento e l’attività fisica in compagnia, organizzate in collaborazione tra l’Azienda USL di Modena – in particolare i Distretti sanitari, i referenti di Promozione della salute e la Medicina dello Sport – le associazioni di volontariato, associazioni sportive e i Comuni. Le iniziative più diffuse sono le camminate di gruppo, adatte a tutti e su percorsi semplici e sicuri, che nel mese di giugno si susseguono in un fitto calendario di appuntamenti dall’Appennino alla Bassa modenese (il calendario completo sul portale nella pagina www.ausl.mo.it/camminate). Ma ci sono anche altre iniziative sul movimento, dal ballo ai seminari di approfondimento, consultabili nella sezione del sito Ausl dedicata ai Distretti.

A Vignola lo storico gruppo ‘Camminate tra i ciliegi’ (che organizza camminate tutto l’anno) ha arricchito il calendario dei mesi estivi proponendo la rassegna ‘Camminate tra i ciliegi e altro movimento’, sessioni di ginnastica nei parchi per tutte le età. Tra gli appuntamenti si segnala il 7 giugno, dalle 17 alle 19.30, nel giardino della piscina di Vignola: si terrà un incontro su sani stili di vita con gli specialisti di Ausl Modena, dell’Università degli studi di Bologna e del Comune di Vignola, a seguire sessioni di pilates, happy fitness e nordic-walking. (ingresso libero e gratuito, si consiglia di portare un tappetino).

Nel Distretto di Castelfranco Emilia proseguono le camminate di gruppo organizzate dall’associazione Cuore in gamba APS quattro giorni a settimana mentre l’8 giugno si terrà un nuovo incontro del progetto “Sani stili di vita per la prevenzione delle patologie croniche”, con pazienti inviati dai medici di medicina generale, e si parlerà e dei benefici legati all’attività fisica con le specialiste della Medicina dello sport.

Nel Distretto di Mirandola è prevista una camminata nella natura da un barchessone all’altro – le storiche strutture che alla fine dell’800 ospitavano i cavalli – nell’ambito della quindicesima edizione del Festival del turismo responsabile It.A.CA’. Appuntamento domenica 11 giugno alle 9.30, si partirà dal ‘barchessone vecchio’ in via Zanzur 36/A a San Martino Spino, la passeggiata sarà guidata da esperte, chinesiologhe e dietista del servizio Medicina dello Sport. Sempre nel barchessone vecchio sabato 10 giugno dalle 10 alle 13 si terrà un seminario sul cicloturismo inclusivo e si parlerà anche di sport e disabilità, in particolare l’assistenza offerta da Ausl Modena per le persone disabili che vogliono praticare attività fisica.

Nel Distretto di Carpi l’Associazione giovani diabetici di Modena e l’Associazione diabetici carpi (Adica), con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, hanno organizzato una rassegna di eventi dedicata ad adulti e bambini con diabete 1 e diabete 2 e ai loro familiari, sono previsti giochi di gruppo e anche lezioni di ballo: appuntamento nelle domeniche 11 giugno, 3 settembre e 24 settembre nell’oratorio della parrocchia di Quartirolo, dalle ore 15.

Nel Distretto di Modena spazio al ballo per tutte le età con l’iniziativa ‘Salute a passo di danza’ in programma il 14 giugno dalle 18 alle 20 al Parco XXII Aprile nel padiglione Renzo Piano (ingresso da via Cerretti, via Due Canali Nord) organizzata da Ausl Modena, Comune di Modena, Uisp e UsAcli in collaborazione con il Comitato consultivo misto del Distretto di Modena e alcune scuole di danza della città.

Proseguono le iniziative nel Distretto di Sassuolo e il prossimo appuntamento sarà il 24 giugno con la camminata tra i parchi della città: partenza da via Rometta 11 alle ore 17, la camminata prevede una sosta al Parco Ducale per attività ludico-motoria con sottofondo musicale guidata dai professionisti dell’Azienda USL di Modena. Nel Distretto si sono già svolte con successo alcune iniziative legate al movimento tra cui la camminata di domenica 4 giugno a Spezzano organizzata da Admo e con il patrocinio del Comune di Fiorano e dell’Azienda Usl di Modena.

Sempre il 24 giugno è in programma una camminata di gruppo a Pavullo, ‘Salute è… camminare insieme’, adatta a tutte le età e della durata di circa un’ora, nell’ambito della Fiera dell’Economia montana. Appuntamento alle 17.30 in Piazza Toscanini (dietro l’edicola), i walking leader, formati dal servizio di Medicina dello Sport, guideranno i partecipanti in una piacevole camminata.

Il Servizio di Medicina dello Sport di Ausl Modena collabora e sostiene le varie iniziative nell’ottica di promuovere la salute attraverso il movimento: “Le attività del Servizio di Medicina dello sport sono orientate alla promozione ed alla prescrizione dell’attività motoria mirano a contrastare la sedentarietà ed a proporre uno stile di vita che preveda il movimento nella quotidianità – sottolinea il direttore della Medicina dello Sport Gustavo Savino”.

Da qualche mese, inoltre, l’attività motoria è stata inserita anche nei corsi per smettere di fumare organizzati dai Centri anti-fumo del Servizio dipendenze di Ausl: “L’abitudine al movimento può conciliare una modifica dello stile di vita del fumatore favorendo la riduzione e la sospensione del ricorso alla sigaretta attraverso il sostegno al benessere ed alla autostima – spiega Savino – i percorsi di attività motoria prevedono anche l’invito a partecipare alle attività dei gruppi di cammino presenti sul territorio provinciale, molti dei quali sostenuti e guidati dai walking leader formati ogni anno dai corsi organizzati dal Servizio di Medicina dello Sport in collaborazione con i Distretti sanitari”.