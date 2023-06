Aggiornamento in merito alla chiusura prevista sulla D23 Diramazione Ferrara sud

Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), è stata annullata l’ultima chiusura in programma del tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 adriatica e quello per la SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, A13 Bologna-Padova e SS16-Porto Garibaldi, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 6:00 di giovedì 8 giugno.