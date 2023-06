A San Felice si parla di sanità digitale

“Sviluppi territoriali: la sanità digitale” è il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì 8 giugno a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio in piazza Italia, 100, con inizio alle 20.45. L’iniziativa avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 18 maggio ma era stata rinviata a causa del maltempo.

Proseguono in paese gli appuntamenti per presentare ai cittadini i servizi sanitari del territorio. Interverranno: Michele Goldoni, sindaco di San Felice, Elisabetta Malagoli, assessore con delega alla Sanità, Anna Maria Ferraresi, direttrice del Distretto sanitario di Mirandola, Jessica Gentile, coordinatrice Assistenza domiciliare e responsabile Centrale operatoria territoriale del Distretto di Mirandola, Elena Guastella, medico di medicina generale, Imma Cacciapuoti, dirigente Gestione dei processi assistenziali. Organizzano il Comune di San Felice e l’Ausl. L’iniziativa può essere seguita, oltre che in presenza, anche in diretta streaming o in un secondo tempo on demand sulla piattaforma Civicam del Comune (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).