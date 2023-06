Vigili del fuoco reggiani impegnati su due incidenti stradali

I vigili del fuoco sono intervenuti per due incidenti stradali avvenuti nel reggiano. La squadra mobile di Castelnovo Monti è uscita alle 22:00 per incidente stradale in località Marola. Sul posto veniva estratta da un’auto finita fuori strada e consegnata ai sanitari una donna. Le condizioni della signora sembravano apparentemente non gravi. Veniva quindi messa in sicurezza la vettura.

Altro incidente stradale stamane poco dopo le 4:30 sulla Tangenziale di Reggio Emilia, all’uscita 2 per Correggio, dove un auto ha finito la sua corsa contro un palo della segnaletica. Una persona è rimasta incastrata. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, la Polizia Locale, l’automedica e la Croce Rossa.