Danni alluvioni di maggio: fino al 30 agosto a Campogalliano i privati possono presentare le domande per i contributi

E’ il 30 agosto il termine fissato entro il quale è possibile presentare domanda di contributo per danni all’abitazione di nuclei familiari privati subiti in occasione dei recenti eventi Alluvionali di maggio.

Dopo aver fissato i criteri e le modalità per l’autonoma sistemazione (i cosiddetti CAS), ora, con ordinanza n 99 del 31/05/2023, emanata dal capo dipartimento della Protezione civile, vengono ora disciplinate le modalità di erogazione delle prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita, con particolare riguardo al riconoscimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile un contributo nel limite massimo di 5000 euro per alcune specifiche tipologie di spesa. Il contributo è erogato in due tranche, un acconto di 3000 euro richiesto presentando al Comune il MODULO A1 “Domanda di acconto” e un successivo saldo a seguito della presentazione del MODULO B1 “Domanda di saldo e trasmissione dei giustificativi di spesa”.

Il contributo deve essere INTERAMENTE RENDICONTATO mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all’acconto percepito.

Gli interessati, per richiedere la concessione delle misure di immediato sostegno devono utilizzare i moduli allegati all’ordinanza, disponibili sul sito del comune di Campogalliano e al seguente link: https://regioneer.it/hx416m8q tenendo presente che le domande di acconto possono essere presentate entro il 30 agosto 2023 mentre le domande di saldo entro il 31 ottobre 2023.

I soggetti privati e le associazioni senza scopo di lucro che avessero subito danni di importo superiore a 5000 € o di fattispecie diversa rispetto a quelle riconosciute dall’ordinanza 999/2023, possono presentare perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato da redigersi sulla base dello schema tipo ALLEGATO 8, al fine di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti. Nell’ambito delle prime misure economiche viene riconosciuto un importo massimo di 750 € per la redazione della suddetta perizia

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione danneggiata e può essere consegnata a mano presso: Ufficio Protocollo – Municipio di Campogalliano, piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 – Campogalliano, preferibilmente previo appuntamento telefonico, spedita a mezzo posta per raccomandata a.r.. al Comune di Campogalliano – Settore Ambiente – piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 – Campogalliano (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) o inviata tramite pec a protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it inserendo nell’oggetto “Al settore Ambiente richiesta contributi per DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023”.

Si specifica che il contributo di cui all’ordinanza 999/2023 è cumulabile con il contributo per Autonoma Sistemazione (CAS) disciplinato dalla direttiva approvata con Decreto Commissariale n. 74 del 28/5/2023

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ing. Sabrina Simonini ambiente@comune.campogalliano.mo.it tel.: 059/899436