Castelnuovo, ‘Note al Lennon’ debutta con il concerto di Graziano Romani

La presentazione dell’album Still Rocking di Graziano Romani segnerà il debutto della nuova stagione di Note al Lennon, la rassegna di musica dal vivo promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche.

Giovedì 8 giugno al Parco Lennon di Castelnuovo Rangone il cantautore reggiano porterà sul palco il suo ultimo disco, il diciottesimo della sua trentennale carriera – pubblicato dall’etichetta Route 61 – con sette brani originali, tre tratti dal repertorio dei Rocking Chairs e una cover di No Reason To Cry di Tom Petty. Insieme a Romani salirà sul palco la sua band, composta da Lele Cavalli, Nick Bertolani, Follon Brown, Max Marmiroli e Franco Borghi.

La serata, con inizio alle 21, è ad ingresso libero e gratuito.

Quest’anno Note al Lennon si arricchisce della collaborazione con il Comune di Modena, che porterà la rassegna per due concerti ai Giardini Ducali: l’11 luglio per il concerto di Michael McDermott e il 19 luglio per la performance della Jesper Lindell Band.