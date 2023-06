Bologna, giovedì in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà la Messa per il Corpus Domini

Giovedì 8 giugno alle ore 20.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa nella Festa del Corpus Domini e al termine guiderà la processione eucaristica che percorrerà le vie Indipendenza, Ugo Bassi e Cesare Battisti fino alla chiesa del SS. Salvatore (via Cesare Battisti, 18) dove l’Arcivescovo impartirà la Benedizione. La chiesa rimarrà poi aperta tutta la notte per l’adorazione eucaristica personale.

«A questo appuntamento tiene particolarmente il nostro Arcivescovo – affermano don Davide Baraldi, Vicario episcopale per il Settore formazione cristiana, e don Stefano Zangarini, Vicario episcopale per il Settore testimonianza nel mondo – e auspica un ampio concorso di popolo e la partecipazione delle varie confraternite presenti in Diocesi. Sarà anche l’occasione per invocare dal Signore, principe della pace, il buon esito della missione diplomatica affidata dal Santo Padre al nostro Arcivescovo per il conflitto in Ucraina e manifestargli anche il nostro incoraggiamento».

Come comunicato ieri dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, nei giorni 5 e 6 giugno il Card. Zuppi è in visita «a Kyiv quale Inviato del Santo Padre Francesco. Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni».

La Sala Stampa della Santa Sede ha inoltre reso noto venerdì 2 giugno che Papa Francesco ha nominato, fra gli altri, il Card. Zuppi Giudice della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Per informazioni www.chiesadibologna.it