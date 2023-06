A Cavriago un ufficio per avvicinare i cittadini alle istituzioni e al mondo del lavoro

“Uff! – L’ufficio per quello che ti scoccia”, lo sportello di accoglienza e orientamento del Comune di Cavriago e dell’Unione Val d’Enza, a distanza di un anno dalla sua apertura si rinnova con due importanti novità. Innanzitutto dal 5 giugno il Centro Studio e Lavoro La Cremeria entrerà a far parte dello staff del servizio, ampliandone le attività e occupandosi di orientamento al lavoro, sfruttando la competenza e l’esperienza che l’ente di formazione cavriaghese ha maturato in trent’anni di storia. Sarà un modo di offrire un’opportunità gratuita per i cittadini di Cavriago che hanno bisogno di alcune indicazioni preliminari per la ricerca e l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’ingresso di Cremeria nel progetto prende avvio a seguito della firma dell’Accordo “Occupiamoci” che ha coinvolto Cooperative Sociali, Aziende Profit, Agenzie per il Lavoro, Organizzazioni del Volontariato e del Privato Sociale, singoli cittadini, gruppi informali del territorio di Cavriago e della Val d’Enza per co-progettare iniziative e stimolare opportunità di lavoro e inclusione lavorativa.

Ovviamente Uff! continua a svolgere le attività che hanno caratterizzato il suo primo anno di vita, e che lo rendono un posto in cui è possibile ottenere informazioni per avere orientamento, poter accedere ai servizi del territorio e trovare risposte sostenibili per semplificare la vita di tutti i giorni, nell’ottica di non lasciare nessuna domanda senza una risposta.

“Uff! è per noi uno strumento per ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, nonché un modo per dare un supporto a chi si trova ad affrontare una burocrazia che è sempre più complessa – afferma la Sindaca Francesca Bedogni, e prosegue – in un momento in cui il rapporto con la pubblica amministrazione è sempre più digitalizzato è necessario ripensare il ruolo degli sportelli e dell’interazione con il cittadino”.

Dal 5 giugno al 10 settembre 2023 lo sportello cambia anche gli orari di apertura, che saranno all’interno del Multiplo Centro Cultura il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 e il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.00. E’ sempre possibile contattare l’ufficio per informazioni e chiedere appuntamenti attraverso WhatsApp (366 761 8788) o la mail (uff@comune.cavriago.re.it).