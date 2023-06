Turrite d’argento alle Polizie locali di Comune e Città metropolitana per l’impegno durante l’alluvione

Il Sindaco conferirà due Turrite d’argento.

La prima verrà riconosciuta alla Polizia locale del Comune di Bologna e alla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, per l’alto valore dell’istituzione che esse rappresentano e lo spirito di servizio che quotidianamente esprimono nell’esercizio del proprio dovere a favore della comunità, nonché per il prezioso lavoro svolto in occasione dell’alluvione che ha colpito nelle scorse settimane i comuni dell’Emilia-Romagna, prestando servizio anche presso altri comuni colpiti.

La seconda sarà conferita a Vittoria Cappelli, per l’impegno e la dedizione nella danza e nella sua diffusione presso le nuove generazioni e in tutto il Paese. A Vittoria Cappelli la Camera dei Deputati consegnerà a breve il riconoscimento alla carriera “Una vita per l’arte e la danza”. Il conferimento della Turrita sarà un’occasione per festeggiare con la sua città.