Raccolta differenziata: il Sindaco di Sassuolo risponde a Prini e Pid

“Il nuovo sistema di raccolta differenziata non sta funzionando a dovere, è sotto gli occhi di tutti, per questo motivo abbiamo incontrato più volte Hera richiamandoli ad un rispetto dei tempi di raccolta e ad una maggiore attenzione per il decoro urbano”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, risponde a Riccardo Prini e al Pid intervenendo sul nuovo sistema di raccolta differenziata.

“Il sistema porta a porta – ricorda il Sindaco – era già stato sperimentato nella zona industriale e non aveva dato esiti soddisfacenti, nonostante questo è stato firmato un contratto, non certo da questa Amministrazione, che lo prevede sebbene non in maniera integrale. In base a questo contratto, gli incaricati hanno 24 ore di tempo per raccogliere i sacchi esposti; ma non può essere accettato che intere vie o zone della città diventino veri e propri depositi di sacchi gialli o blu per buona parte della giornata.

Per questo motivo abbiamo già più volte incontrato Hera in modo che questa sperimentazione, perché ad ora di sperimentazione si tratta, imbocchi una strada diversa e più consona al decoro cittadino. Le novità portano sempre problemi che vanno risolti, nel più breve tempo possibile; Hera si è impegnata a velocizzare la raccolta con un’organizzazione migliore ed una tempistica più puntuale, ma anche la cittadinanza deve rispettare i giorni di esposizione, mettendo fuori i sacchi solamente la sera prima del giorno di raccolta. A settembre, una volta trascorsi i primi mesi di sperimentazione, faremo il punto della situazione pronti ad intervenire nuovamente qualora le cose non fossero migliorate; per cambiare un contratto, però, occorre l’accordo tra entrambe le parti che l’hanno firmato cioè Hera ed Atersir”.