Missione del Cardinale Zuppi in Ucraina, Lepore: “Bologna città del dialogo è al tuo fianco”

La lettera del sindaco Matteo Lepore all’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi nel giorno della partenza della missione:

“Caro Don Matteo,

apprendiamo del tuo viaggio di oggi in Ucraina per la delicata missione che ti è stata affidata dal Santo Padre Francesco, di esplorare possibili vie per una pace giusta tra Ucraina e Russia. Una missione che avrà quali strumenti principali l’ascolto e il dialogo.

Voglio per questo rappresentarti la più calorosa vicinanza e il sostegno di tutta la città di Bologna a questa iniziativa, che ci auguriamo accenda uno spiraglio di luce dopo giorni caratterizzati da notizie sconfortanti sullo stato delle relazioni tra le parti in conflitto.

Bologna è da sempre una città accogliente, una città di dialogo e cooperazione. Consideraci quindi al tuo fianco con vive speranza, amicizia e fiducia, accanto alla tua preziosa esperienza.

Ti accompagnino le nostre parole di affetto”.