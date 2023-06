LIVE, la Notte Bianca di Casalgrande, torna il 17 giugno

Casalgrande si prepara ad ospitare un nuovo appuntamento imperdibile: sabato 17 giugno per LIVE, la Notte Bianca! Saranno tante le manifestazioni e gli spettacoli che animeranno il nostro centro con attrazioni per grandi e bambini.

Protagonista della serata sarà l’evento che si terrà alle 21 in piazza Costituzione con Sandy Marton e Den Harrow, due stelle tra le più luminose della musica pop anni ’80.

La musica sarà grande protagonista in tanti punti del centro: si esibiranno Bixio e la Boutique dello Swing in piazza Martiri, Kobayashi funk band in via Gramsci ed EZ Quartet in via Canale, in un contesto caratterizzato da tanti spettacoli di artisti di strada del “Collettivo Clown”.

Si animerà anche piazza Ruffilli, con uno show di tessuti arerei, grazie ad Armonia Art Academy di Sassuolo, in collaborazione con le scuole di ballo Dance Vibes e Happy Dance.

Fra le attrazioni per i più piccoli ricordiamo lo Schiuma Party, alle ore 21.30 in via Prampolini assieme al Triciclo Grillo. Da non perdere lo Spettacolo del Fuoco con Madama Scintilla alle ore 21.30 in via Canaletto.

La serata sarà arricchita da un mercatino delle arti e dell’ingegno, da punti di street food, da un’area giochi e da esposizioni di auto ed Harley Davidson.

“Un vero concentrato di musica, spettacoli e divertimento – sottolinea l’assessore Daniele Benassi – che inaugura la stagione estiva a Casalgrande, realizzato grazie all’impegno dell’amministrazione e delle tante associazioni locali che collaborano da sempre per animare il nostro paese. Un particolare ringraziamento va alla ProLoco di Casalgrande, per il coordinamento dell’organizzazione, e a tutti i volontari che saranno impegnati a vario titolo per la perfetta riuscita dell’evento”.