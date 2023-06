Dall’8 al 10 giugno interventi di manutenzione sulla rete idrica di Roncocesi per la messa in servizio di una nuova condotta

Interventi di manutenzione in vista per la rete idrica di Roncocesi: dal prossimo 8 giugno fino al 10 giugno compreso verrà eseguito un intervento per collegare e mettere in servizio una nuova condotta. La nuova tubazione, del diametro di 800 mm (80 cm) e della lunghezza di circa 4,5 km, sarà a servizio dell’acquedotto di Roncocesi e quindi di gran parte dei Comuni da essa serviti come di seguito elencati.

Durante l’esecuzione dell’intervento, salvo imprevisti, non è prevista l’interruzione del servizio; tuttavia,si potrebbero verificare cali di pressione nei seguenti territori comunali: Bagnolo in Piano, Reggio Emilia (località di Pratofontana, Massenzatico, Sesso e Roncocesi), Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Campagnola, Fabbrico, Rolo, Cadelbosco Sopra, Gualtieri, San Martino.

I lavori in programma infatti, tecnicamente molto complessi, verranno eseguiti con l’utilizzo di macchine tamponatrici che consentiranno il mantenimento in servizio della dorsale principale della rete idrica.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione. Rimane a disposizione il NUMERO VERDE di Ireti 800 – 038038 per eventuali emergenze.