Consulenti gratuiti e accesso al credito sportivo. Coni ER incontra provincia e comuni

Accesso al credito sportivo agevolato per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e consulenza gratuita alle pubbliche amministrazioni nella redazione di progetti per nuove palestre o manutenzioni e ammodernamenti di strutture esistenti.

E’ quanto presentato dal Coni regionale questa mattina, lunedì 5 giugno, in un incontro nella sede della Provincia di Modena con i tecnici di oltre 30 Comuni del territorio, per illustrare le opportunità che il Comitato olimpico nazionale italiano dell’Emilia-Romagna offre come supporto alle amministrazioni pubbliche, insieme all’Istituto per il credito sportivo.

All’incontro, oltre al presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, era presente anche Andrea Dondi, presidente del Coni regionale, che sottolinea «il positivo rapporto instaurato con il neo presidente della Provincia Fabio Braglia, che fin da subito ha voluto creare momenti di confronto e informazione a beneficio delle amministrazioni locali e del territorio. La sinergia tra il Coni e le Istituzioni è fondamentale per la crescita dello sport locale e per un’educazione a sani e corretti stili di vita delle nostre comunità. L’occasione di oggi – prosegue Dondi – va proprio in questa direzione, perché offrire strumenti alle pubbliche amministrazioni per realizzare impianti di qualità significa proprio far crescere una cultura sportiva per tutte le generazioni».

All’incontro era presente anche Paolo Donegà del Credito sportivo, Andrea Vaccaro, direttore della scuola regionale dello sport, Roberto Gianaroli, vicepresidente della scuola regionale del Coni, Carlo Guidetti responsabile dei servizi impianti sportivi del Coni Emilia-Romagna e Andrea Covi, delegato provinciale del Coni.