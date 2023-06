Campogalliano: “Giuntaincontra” sabato a Saliceto Buzzalino

Sabato prossimo, 10 giugno, dalle 10 alle 12, i residenti di Saliceto Buzzalino avranno la possibilità di dialogare con la sindaca Paola Guerzoni, la vicesindaca Daniela Tebasti e gli assessori Luisa Zaccarelli, Marcello Messori e Filippo Petacchi.

Dopo l’ottima riuscita dell’incontro di sabato scorso in località Galleria, prosegue “GIUNTAINCONTRA – Due ore con la sindaca e gli assessori”, la nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Campogalliano per favorire l’incontro e il confronto coi cittadini. Si tratta di in un primo ciclo di cinque appuntamenti in piazza, in altrettante località inconsuete, nel corso dei quali gli amministratori locali dialogheranno con i residenti di questi territori, illustrando progetti e lavori in corso, rispondendo ai quesiti che i cittadini vorranno porre e raccogliendo dagli stessi idee, suggerimenti, contributi utili a condividere migliorìe e soluzioni per l’intera comunità.

Nei tre sabati seguenti sono in programma gli appuntamenti a Borgo Dogaro (17/6), in Via Ponte Alto (24/6) e in località Casotto (15/7). Dopo questo primo ciclo, la volontà della Giunta è di proseguire l’esperienza con altre località del territorio comunale.